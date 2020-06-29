«Тионикс» и IBS представили совместные решения для построения корпоративной ИТ-инфраструктуры

IBS представила новую конвергентную ИТ-инфраструктуру, разработанную совместно с компанией «Тионикс», российским производителем программных продуктов для оказания облачных услуг.

Программно-аппаратные комплексы предназначены для решения широкого круга задач при построении ИТ-инфраструктуры крупной организации: это универсальный конвергентный ПАК и модули расширения, разработанные с учетом специфики нагрузки конкретных приложений и ИТ-систем.

Отличительная особенность конвергентных программно-аппаратных комплексов по сравнению с гиперконвергентными – возможность подключения внешней СХД по протоколу Fiber Channel. Несмотря на то что гиперконвергентные системы набирают все большую популярность, в ряде случаев уместнее использовать классические дисковые массивы. Например, чтобы сохранить инвестиции в существующую систему хранения данных.

Построение ИТ-ландшафта на основе конвергентных комплексов позволяет избежать проблем совместимости компонентов и получить оптимизированное по стоимости и производительности решение, состоящее из предварительно собранных и преднастроенных модулей, готовых к эксплуатации сразу после поставки. Обслуживание и техническая поддержка такой ИТ-инфраструктуры осуществляются одним поставщиком. В эксплуатации конвергентная ИТ-инфраструктура позволит оперативно и качественно провести работы по перенастройке и тестированию аппаратной платформы и программного обеспечения, например, при увеличении нагрузки или при обновлении информационной системы.

Программным ядром новой ИТ-инфраструктуры служит система виртуализации «Тионикс» – российская платформа на базе Openstack. Облачная платформа Tionix не только использует все возможности программного обеспечения с открытым кодом Openstack, но и существенно их расширяет модулями собственной разработки, обеспечивая высокую доступность и максимальную управляемость программно-аппаратного комплекса с учетом потребностей корпоративных заказчиков. Платформа включена в Единый реестр российских программ Минкомсвязи.

Официальное наименование продуктовой линейки конвергентной ИТ-инфраструктуры – «Скала-СР/Т». Новые продукты IBS дополнили семейство ИТ-инфраструктурных специализированных решений «Скала-СР» и получили в названии индекс «Т» для указания системы виртуализации.

Петр Дубенсков, руководитель продуктовой линейки «Скала-Р» в IBS, сказал: «Мы уже более пяти лет развиваем собственные продукты в области ИТ-инфраструктуры и стремимся сделать их универсальными, а наше предложение максимально удовлетворяющим потребности заказчиков. Ранее мы протестировали новые аппаратные платформы для гиперконвергентной ИТ-инфраструктуры, а теперь представляем решение с новой платформой виртуализации от компании "Тионикс". Конвергентная ИТ-инфраструктура "Скала-СР/Т" – это наше предложение на запрос заказчиков, которые готовы переходить на российские технологии и стремятся сохранить свои инвестиции в классические системы хранения данных».

Антон Петров, генеральный директор компании «Тионикс»: «Мы не предлагаем устраивать революцию в ИТ-инфраструктуре заказчика, наш подход — плавный и постепенный переход к использованию импортонезависимых технологий в корпоративной среде с высокими требованиями к надежности, безопасности и строгими SLA. Все наши разработки и модули расширения созданы по требованиям наших заказчиков и отражают весь необходимый функционал сервисов виртуализации, которым можно доверить функционирование бизнес-критичных информационных систем. IBS обладает опытом создания программно-аппаратных комплексов, востребованных заказчиками. Специалисты компании предъявляют высокие требования ко всем компонентам решения, которое они выпускают под торговой маркой Скала. Мы уверены, что использование программных продуктов "Тионикс" в составе ПАК "Скала-СР/Т" поможет заказчикам сделать выбор в пользу нашей отечественной платформы виртуализации, а значит стать на шаг ближе к технологической независимости от западных продуктов и решений».