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«Аладдин Р.Д.» и НТЦ ИТ «РОСА» подтвердили совместимость своих продуктов

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

«Аладдин Р.Д.» и НТЦ ИТ «РОСА» подписали сертификаты совместимости своих продуктов. Результаты тестовых испытаний подтверждают корректность работы продуктов линейки JaCarta с семейством операционных систем РОСА, служащих для защиты конфиденциальной информации, включая персональные данные, в коммерческих структурах, органах государственной власти и на промышленных предприятиях.

Согласно подписанным сертификатам, в операционной системе РОСА «Кобальт» для процедуры создания электронной подписи могут использоваться USB-токены и смарт-карты JaCarta PKI, JaCarta ГОСТ, JaCarta PRO, JaCarta PKI/ГОСТ, JaCarta PRO/ГОСТ, JaCarta-2 ГОСТ, JaCarta-2 PKI/ГОСТ, JaCarta-2 PRO/ГОСТ, JaCarta LT.

Также была подтверждена корректность работы вышеуказанных USB-токенов и смарт-карт линейки JaCarta с операционной системой ROSA ENTERPRISE LINUX DESKTOP (RELD). Так, в операционной системе ROSA ENTERPRISE LINUX DESKTOP (RELD) для процедуры создания электронной подписи могут использоваться USB-токены и смарт-карты JaCarta PKI, JaCarta ГОСТ, JaCarta PRO, JaCarta PKI/ГОСТ, JaCarta PRO/ГОСТ, JaCarta-2 ГОСТ, JaCarta-2 PKI/ГОСТ, JaCarta-2 PRO/ГОСТ, JaCarta LT.

Продукты линейки JaCarta предназначены для организации усиленной или строгой аутентификации в информационных системах и сервисах; обеспечения юридической значимости документов и действий пользователей с помощью электронной подписи; безопасного хранения контейнеров программных СКЗИ, пользовательских данных, сертификатов, паролей и др.

Благодаря подтверждённой совместимости пользователи ОС РОСА получают доступ к технологиям строгой двухфакторной аутентификации для безопасного доступа в информационные системы, Web-порталы и облачные сервисы, а также сертифицированное средство электронной подписи с использованием новых российских криптоалгоритмов, что открывает безопасный и удобный доступ к системам электронного документооборота, дистанционного банковского обслуживания и другим системам для обеспечения юридической значимости и недоказуемости действий пользователей, а также для обеспечения целостности и конфиденциальности передаваемых данных.

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