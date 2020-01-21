Безопасность
Исследование: киберугроза еще никогда не была так высока
ИТ-бизнес
Александр Вальнер, NetApp: В России идет смена ИТ-поколений
Интеграция
Как крупные вендоры выбирают партнеров на страновых рынках

Спецпроекты

«Барс груп» представила крупное обновление платформы бизнес-аналитики Alpha BI

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

«Барс груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации, представила обновление платформы бизнес-аналитики Alpha BI 4.4. Ранее для работы с большими данными в платформе Alpha BI была реализована поддержка хранения данных под управлением файловой системы HDFS, интегрированы инструменты доставки, обработки и извлечения показателей из Hadoop.

В новой версии платформы дополнительно осуществлена поддержка работы с Apache Ignite (in-memory data grid), что позволяет эффективно решать задачи анализа быстро меняющихся данных. Это может быть информация, связанная с курсами валют, мониторингом погодных условий, данными интернета вещей и др. Если раньше Alpha BI закрывала работу только с теплыми (аналитическое хранилище данных) и холодными (архивными) данными, теперь, благодаря использованию in-memory data grid, появилась возможность мониторинга и анализа данных, поступающих в режиме реального времени (или близкого к реальному) времени.

Было проведено обновление до последней версии клиентского фреймворка в дашбордах – это позволило избежать ряда ошибок и поддерживать разные алгоритмы сглаживания диаграмм и кривых линий. Также реализована общая сетка для многоосевых графиков в виджетах для избежания накладывания осей между собой. Обновлено визуальное отображение OLAP-клиента, дашбордов и редактора отчетов элементов Alpha BI, особенно хорошо виден эффект на ретина-дисплеях. Дополнительно реализована поддержка новых функций для многомерного анализа, которая будет полезна для специалистов, работающих с mdx.

«Мы последовательно продолжаем оптимизировать работу платформы в связи с постоянно возрастающим объемом данных и количеством одновременно работающих пользователей на наших проектах, - сказал заместитель генерального директора Рустем Ибрагимов, - например, в свежем релизе сократилось время отрисовки и печати отчетов от четырех- до двадцатикратного значения в зависимости от используемых типов источников, а также ускорено время на синхронизацию схемы приложения».



Другие материалы рубрики

Новым ответственным за ИТ в России стал давний коллега нового премьера

Путин назначил нового министра по цифровому развитию и связи

РЖД покупают тысячи ПК с Windows и российским Linux

Маркетплейс Market.CNews впервые в России запустил поиск тарифов на облачные объектные хранилища S3

Huawei установит российскую «Ред ОС» на свои новейшие серверы

Intel готовит сверхкомпактный и очень экономичный ПК

Техника

Обзор Xiaomi Mi Note 10: еще больше мегапикселей!

Как зарегистрировать квадрокоптер и подготовить его к полетам зимой

ЭКГ в часах: что умеют и не умеют современные умные часы

Выбираем смарт-часы: на что обратить внимание?
Показать еще
Событие месяца

Вручены награды CNews AWARDS 2019: люди, технологии, проекты

Тема месяца

Обзор: ИТ-тренды 2020

Индексы «ИТ-тренды CNews 2020» и «ИТ-тренды CNews 2020 Реальный сектор».

Какое железо выбрать для приватных облаков Роман Горпинченко: ИИ прорывается из премиального сегмента в средний