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Девять муниципальных районов Хабаровского края получили обновленные скорости интернета

МТС расширила сеть 4G в Хабаровском, Амурском, Солнечном, Комсомольском, Верхнебуреинском, Ульчском, Николаевском, Ванинском районах, а также в районе имени Лазо. Улучшения коснулись 14 населенных пунктов, где в стандарт LTE перевели устаревшее поколение 3G. Сигнал мобильного интернета стал увереннее почти для 36 тыс. местных жителей. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС провели работы в небольших населенных пунктах, где население не превышает 1000 человек. В селах Болонь, Галкино, Кенай, Этыркен, Сусанино, Оремиф, Солонцы, Дуди и Санболи за счет перевода 3G частот в 4G, удалось расширить покрытие сети, чтобы мобильный интернет одинаково стабильно работал как в центральной части сел, так и на окраинах.

Также технические специалисты компании обновили сеть в более крупных поселках, таких как Ягодный, Солнечный, Некрасовка и Переяславка. Кроме покрытия сети здесь удалось увеличить емкость, что дает возможность быстро загружать тяжелые данные без задержек даже в условиях растущей нагрузки на сеть. За счет проведенных работ также удалось усилить проникновение сигнала в здания.

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Проведенные на сети работы помогли оптимизировать нагрузку на телеком-инфраструктуру и ускорить передачу данных более чем на треть. Благодаря техническим улучшениям жители малых населенных пунктов Хабаровского края с комфортом теперь могут использовать современные цифровые сервисы и технологию VoLTE. Она дает возможность одновременно разговаривать по телефону и не прерывать интернет-сессию: например, загружать в «облако» файлы, просматривать онлайн-карты или искать в сети дополнительную информацию.

«В крупных городах мы готовим инфраструктуру под 5G, но не забываем о малых населенных пунктах. Рефарминг - плановое перераспределение действующих 3G-частот в пользу 4G как раз решает эту задачу: у пользователей появляется дополнительный запас мощности, сеть работает быстрее и стабильнее. Только в этом году мы провели такие работы в Николаевске-на-Амуре, Корфовском, Хурбе, Комсомольске-на-Амуре, Джелюмкене, Джуене и Советской Гавани. И продолжим делать это по всему краю вне зависимости от количества жителей в населенном пункте», – сказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

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