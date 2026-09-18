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Бывший министр связи России заочно арестован за создание криптопирамиды

Бывший министр связи России Николай Никифоров заочно арестован. Его обвиняют в создании криптопирамиды Finiko, ущерб от деятельности которой составил 5 млрд руб.

Заочный арест Николая Никифорова

Мещанский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу бывшего министра связи Николая Никифорова.

Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»).

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Николай Никифоров, глава Минкомсвязи России

Как отмечает агентство «Интерфакс», Никифорову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно. Экс-министр объявлен в розыск.

В чем обвиняют Николая Никифорова

Ранее стало известно, что Следственный комитет МВД (Министерство внутренних дел) предъявил Никифорову обвинение в организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве.

Обвинение связано с деятельностью криптофинансовой пирамиды Finiko, действовавшей в 2019-21 гг.

Finiko была создана в Татарстане. Ее публичным лицом был Кирилл Доронин. Также в проекте участвовали Зыгмунт Зыгмунтович, Марат Сабиров и Эдвард Сабиров.

Finiko привлекала денежные средства от клиентов, в том числе в криптовалюте, и инвестировала их на различных биржах. Система обещала доходность в размере 5% в день.

Также Finiko имела собственную криптовалюту – FNK, основанную на блокченйн-платформе Etherium. В 2021 г. курс FNK резко упала, а Finiko перестала делать выплату вкладчикам.

Центробанк признал деятельность Finiko финансовой пирамидой. Доронин был задержан в Казани, Зыгмунтович, Марат и Эдвард Сабировы скрылись в Дубае. Правоохранительные органы подозревают Finiko в хищении 5 млрд руб. у 8 тыс. вкладчиков.

Аресты создателей Finiko

По данным «Коммерсанта», собранные через Finiko средства выводились через компанию «Иннополис Архитект». Это архитектурное бюро, занимающееся застройкой Иннополиса – нового города в Республике Татарстан.

Компания принадлежит ее генидректору, архитектору Азату Тухватуллину и через компанию «Развитие Иннополиса» Николаю Никифорову.

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Эдвард Сабиров в 2022 г. был задержан в ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты). В конце августа 2026 г. Тухватуллин был задержан в Иннополисе. Никифоров же успел уехать в ОАЭ.

Сабиров был бизнес-партнером Никифорова: вместе они создали компанию «З-Сити», которая в 2021 г. собиралась инвестировать 70 млрд руб. в застройку Иннополиса.

Чем известен Николай Никифоров

Николай Никифоров - самый молодой министр в истории современной России. В 2012 г. в возрасте 29 лет он возглавил Министерство связи и массовых коммуникаций, где занимал кресло министра до 2018 г.

До этого в 2010-2012 гг. он был министром связи Татарстана.

Один из основных проектов Никифорова – создание нового города Иннополис, ориентированного на развитие высоких технологий. Основным резидентом города является госкорпорация «Ростех».

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При Никифорове начались процессы импортозамещения в ИТ-отрасли: при нем был создан Единый реестр программ для ЭВМ и баз данных и Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ).

После ухода с поста министра Никифоров занялся майнингом. Принадлежащая ему компания «Иннополис тех» купила несколько закрывшихся электростанций – Дорогобужскую ТЭЦ в Смоленской области и Тутаевскую парогазовую теплоэлектростанцию (ПГУ) в Ярославской области для майнинга на них криптовалют. Также был куплен электрический генератор для газовой турбины для организации майнинга в Иннополисе. В конце 2025 г. Никифоров оценивал долю своей компании на мировом рынке биткойна в 0,35% с перспективой увеличения до 1,3%.

Игорь Королев

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