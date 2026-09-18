Опальный китайский ИИ получил доступ к данным Уолл-стрит

Не фоне жесткого противостояния и США и Китая в сфере ИИ китайский стартап Moonshot заявил, что официально сможет собирать данные ресурсов ведущих американских источников финансовой информации, включая Standard & Poor’s, Комиссию по ценным бумагам и биржам и Федеральную резервную систему. Совсем недавно Moonshot в Соединенных Штатах обвиняли в плагиате и грозились подвергнуть санкциям.



Неожиданное партнерство

Китайская компания Moonshot, занимающаяся разработкой искусственного интеллекта, подключила свою модель к ресурсам ведущих поставщиков финансовых данных США, в том числе Standard & Poor’s и Crunchbase, пишет CNBC.

Издание ссылается на официальное заявление самой Moonshot, которая сообщила о запуске специализированной версии своей ИИ-модели Kimi для финансового сектора.

Своими отраслевыми партнерами Moonshot называет Global Market Intelligence американской корпорации Standard & Poor’s и Crunchbase (крупная американская онлайн-платформа и база финансовых данных).

Фабио Спано на Unsplash. Wall street дала доступ к свои данным китайскому ИИ-стартапу, которому американские власти совсем недавно грозили санкциями

Представители китайского стартапа заявили также, что Kimi может напрямую получать доступ к системе EDGAR Комиссии по ценным бумагам и биржам США, сайту экономических данных Федеральной резервной системы США (FRED), к данным МВФ и Всемирного банка.

Moonshot AI была основана в марте 2023 г. Вскоре после основания ее оценка достигла $3 млрд.

Kimi для финансового сектора

По словам представителей Moonshot, гиганты финансовой индустрии, включая инвестиционные банки, фонды и венчурные фирмы, используют Kimi для анализа и составления финансовых отчетов. Правда, в качестве клиентов конкретно названы только инвестиционный банк China International Capital Corporation (CICC) и Sequoia China (переименована в Hong Shan).

При этом управляющий филиалом Deutsche Bank в Пекине Самуэль Фишер (Samuel Fischer) участвовал в рекламной кампании новой модели Kimi. В видеоролике, опубликованном Moonshot, он говорил о наступившем «переломном моменте» в отрасли: «Компании, занимающиеся ИИ, которые понимают реальные финансовые процессы и могут обеспечить надежность и безопасность данных, будут особенно хорошо подготовлены к тому, чтобы внести свой вклад в эту трансформацию».

CNBC не смог выяснить, является ли Deutsche Bank клиентом Moonshot. Банк отказался от комментариев.

ИИ-противостояние

В августе 2026 г. Государственный департамент (Госдепартамент) США сформулировал ультиматум для нескольких десятков стран с требованием четко выбрать сторону в глобальной гонке развития ИИ-технологий — между американским и китайским лагерями.

США и Китай ведут жесткую технологическую борьбу за лидерство в сфере искусственного интеллекта. Китай обвинил Соединенные Штаты Америки в «гегемонизме в сфере искусственного интеллекта» и пригрозил ответными мерами после угроз введения санкций в связи с предполагаемой кражей технологий.

Это противостояние непосредственно затронуло Moonshot. Сразу после появления Kimi K3, как писал CNews в июле 2026 г., американские власти и ИТ-компания Anthropic выдвинули серьезные обвинения в адрес китайского ИИ-разработчика. По их версии, Moonshot AI применяла технологию «дистилляции» — метод, при котором одна ИИ-модель обучается на результатах работы другой, более совершенной модели. Американская сторона утверждает, что именно таким образом китайская компания использовала возможности модели Fable, принадлежащей Anthropic, для создания собственной системы K3.

Reuters прогнозировал возможное включение Moonshot AI в Entity List — перечень иностранных компаний, организаций и лиц, в отношении которых действуют жесткие экспортные ограничения со стороны США.