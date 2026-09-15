Deckhouse Kubernetes Platform от «Фланта» возглавила рейтинг российских Kubernetes-решений 2026 года по версии CNews

Российский разработчик инфраструктурного ПО «Флант» занял первое место в ежегодном исследовании рынка контейнеризации. Продукт компании — Deckhouse Kubernetes Platform (DKP) — признан абсолютным лидером, набрав 693 балла и опередив ближайшего конкурента более чем на 100 пунктов.

В рамках обновления рейтинга аналитики сравнили функциональные возможности решений от ведущих отечественных вендоров. Основными драйверами развития этого сегмента эксперты называют переход крупного бизнеса на микросервисную архитектуру и необходимость импортозамещения. При этом базовый («ванильный») Kubernetes уже не отвечает потребностям enterprise-уровня: он не обеспечивает должной информационной безопасности и требует от ИТ-команд самостоятельной сборки и поддержки десятков разрозненных компонентов.

В фокусе внимания авторов обзора оказались готовые дистрибутивы, которые снимают с инженеров заказчика рутину по интеграции, тестированию и сопровождению инфраструктуры. Системы оценивались по нескольким десяткам параметров, разделенных на четыре смысловых блока: функциональность, развитие экосистемы, безопасность и опыт внедрения.

Deckhouse Kubernetes Platform получила максимальные оценки благодаря высокой зрелости и адаптированности к жестким корпоративным стандартам. В своем резюме эксперты CNewsMarket выделили возможности продукта по централизованному управлению парком кластеров, а также независимость от поставщика нижележащей инфраструктуры. DKP поддерживает установку на физические серверы (bare metal), поверх систем виртуализации, в публичные и приватные облака, полноценно функционирует в закрытых контурах без доступа в интернет. Кроме того, система нативно совместима с российскими ОС, предлагает встроенную виртуализацию и управляемые сервисы для работы с данными, а также упрощает использование графических ускорителей (GPU) для работы с ML/AI-нагрузками.

Отдельное внимание при начислении баллов уделялось информационной безопасности и экспертизе вендора. Продукт «Фланта» включает встроенные инструменты сканирования контейнерных образов, поведенческий анализ на уровне ядра Linux и предлагается в специальной сертифицированной редакции (ФСТЭК России, 4-й уровень доверия). Дополнительным фактором, закрепившим лидерство компании, стал масштаб внедрений: аналитики высоко оценили количество публичных кейсов, развитую сеть облачных провайдеров, предоставляющих DKP как сервис, и число штатных инженеров с международными сертификатами (CKA и CKAD).

«Российский рынок контейнеризации прошел стадию экспериментов: сегодня от стабильности Kubernetes зависят критические бизнес-процессы, а цена простоя слишком высока. Из-за кадрового дефицита компании отказываются от самостоятельной сборки ИТ-инфраструктуры в пользу готовых решений. При этом крупному бизнесу и госсектору уже недостаточно формального импортозамещения — им нужны инструменты, превосходящие западные аналоги по уровню надежности. Лидерство Deckhouse в рейтинге отражает нашу главную инвестицию — мы создаем продукт под суровые реалии энтерпрайза. Платформа автоматизирует вывод цифровых сервисов на рынок и обеспечивает уровень безопасности, необходимый для работы в закрытых контурах и критических ИТ-системах», — отметил Александр Титов, генеральный директор компании «Флант».

Сегодня Deckhouse Kubernetes Platform сохраняет за собой крупнейшую долю российского рынка в сегменте коммерческих on-premise-платформ контейнеризации. Решение используют ведущие компании в финтехе, ритейле, промышленности и государственном секторе, а под управлением DKP развернуто свыше 1,3 тыс. кластеров. Широкая партнерская сеть и совместимость с сервисами крупнейших облачных провайдеров позволяют платформе оставаться главным технологическим ориентиром в сфере Kubernetes в России.