«Философт» подключил два жилых комплекса «Нова» к «Мажордому»

Компания «Философт» подключила к платформе «Мажордом» два жилых комплекса пермского девелопера «Нова» — ЖК Nova City и ЖК Space. Проекты были переведены на «Мажордом» с цифровой платформы другой компании. Об этом CNews сообщили представители «Философт».

В подключенных домах уже реализован комплекс сервисов для жителей и управляющей компании. Через приложение можно подавать заявки в аварийно-диспетчерскую службу, получать новости и участвовать в опросах, просматривать камеры видеонаблюдения и архив записей, а также получать и оплачивать квитанции.

В части безопасности и контроля доступа реализованы домофония, СКУД и идентификация по Face ID. Жители могут создавать временные пропуска для посетителей, а въезд автомобилей на территорию осуществляется по распознаванию государственных номеров. Кроме того, подключена диспетчеризация индивидуальных и общедомовых приборов учета.

Для жителей работает брендированное мобильное приложение «НОВА комфорт», через которое доступны подключенные цифровые сервисы жилых комплексов.

Сотрудничество планируется расширить уже этой осенью. Третьим объектом станет ЖК «Старт». Подключение дома к «Мажордому» планируется завершить к 1 ноября.

Таким образом, после подключения ЖК «Старт» цифровое решение от «Философт» будет использоваться в трех жилых комплексах «Нова» в Перми.