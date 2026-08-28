CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация Искусственный интеллект
|

Эксперты ГК Softline будут вести курсы по ИИ в Поволжском государственном технологическом университете

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, и Поволжский государственный технологический университет (ПГТУ, Волгатех) развивают сотрудничество в сфере подготовки ИТ-кадров. Эксперты ГК Softline будут анализировать реальные проекты со студентами и прочитают лекции по ключевым направлениям в сфере искусственного интеллекта. Обучение пройдет в первой половине 2026/2027 учебного года. Партнерство с вузами позволяет группе компаний вносить вклад в подготовку специалистов, которые будут работать в стратегически важных для государства отраслях. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Волгатех является участником федеральной программы «ТОП-ИИ» – проекта Минцифры России и Аналитического центра при Правительстве России, направленного на развитие кадрового потенциала в области искусственного интеллекта. Для высокого уровня компетенций студентам необходимы не только теоретические знания в области ИИ, но и понимание того, как в реальности разрабатываются и внедряются ИИ-решения. С этой целью в рамках программы российские вузы сотрудничают с ведущими компаниями, которые направляют преподавателей-практиков из ИТ-отрасли проводить занятия для студентов.

В Волгатехе ведется обучение по таким направлениям, как «Программная инженерия», «Прикладная информатика» и «Информационные системы и технологии». Эксперты ГК Softline проведут занятия по следующим темам: «Искусственный интеллект в бизнес-аналитике», «Разработка программных систем и систем искусственного интеллекта», «Интеллектуальные информационные системы и технологии».

Специалисты ГК Softline расскажут о реальном опыте внедрения ИИ и поделятся актуальной экспертизой применения технологий в разных отраслях. Эксперты также помогут проанализировать образовательные программы вуза, чтобы при необходимости актуализировать их с учетом современных требований рынка и лучших практик индустрии.

Защищенное облако для ГИС/ИСПДн: ускоренный путь к аттестации без затрат на собственный ЦОД
Защищенное облако для ГИС/ИСПДн: ускоренный путь к аттестации без затрат на собственный ЦОД безопасность

«Обучение, которое мы организуем вместе с экспертами ГК Softline, поможет студентам Волгатеха лучше освоить прикладные дисциплины по искусственному интеллекту. Учащиеся будут понимать, как решения внедряются на предприятиях и какие отраслевые практики входят в число лучших. Проекты, реализуемые в рамках федеральной программы «ТОП-ИИ», повышают уровень компетенций студентов. В результате наши выпускники смогут успешно работать в направлениях, наиболее значимых для развития экономики», – сказал Евгений Богданов, проректор по цифровой трансформации Поволжского государственного технологического университета.

«Образовательные программы для студентов Волгатеха позволяют нам делиться с будущими специалистами опытом разработки и внедрения ИИ-решений, который ГК Softline приобрела в рамках реализации проектов для бизнеса и госсектора. Такой подход позволяет студентам получать знания в соответствии с реальными задачами, которые стоят перед ИТ-индустрией сейчас и будут актуальны в ближайшие годы. Уверен, что такое партнерство поможет развивать кадровый потенциал в регионе и вносить совместно с вузом вклад в обеспечение цифровой трансформации разных отраслей», – отметил Кирилл Семенихин, директор макрорегиона Волга департамента развития бизнеса компании «Софтлайн Решения» (ГК Softline).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Какие этапы подготовки отчетности можно ускорить за счет автоматизации

«Софтлайн» нарастил прибыль, но получил проблемы с телекоммуникационным оборудованием

Корпоративная связь как инструмент продаж: почему бизнесу уже недостаточно просто минут и гигабайтов

В России разработан материал для энергоэффективной электроники нового поколения

Google меняет правила установки Android-приложений. Что делать?

Создатели ChatGPT, Claude, Gemini и еще 100 компаний призвали человечество лучше защищаться от ИИ

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с Mini LED в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Лучшие ноутбуки для школы и университета в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще