CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Искусственный интеллект
|

«Битрикс24» запустил чат-бот, который настраивает цифровые рабочие места по описанию в чате

Компания «Битрикс24» выпустила приложение «Генератор Цифровых Рабочих Мест». Пользователь описывает нужный процесс в чате, например, работу с заявками или адаптацию новых сотрудников. Бот сам создает этапы, по которым движется работа, карточки с нужными полями и автоматические действия на каждом этапе. Об этом CNews сообщил представитель «Битрикс24».

Обычно такую настройку делает администратор или внешний интегратор. Для этого нужно вручную завести десятки элементов и связать их между собой. Для небольшой компании это заметный барьер и вынуждает ради базовой настройки приходится искать специалиста. Приложение убирает этот шаг.

Инструмент работает в формате переписки. Пользователь описывает задачу, бот показывает, что именно собирается создать, и если чего-то не понял, задает вопросы. Пользователь подтверждает действие и получает ссылку на готовый результат. Ничего не создается до подтверждения, а если что-то не получилось, бот сообщает об этом.

Кроме структуры, бот настраивает автоматические действия: уведомить сотрудника или руководителя, поставить задачу, планировать звонок или встречу, отправить письмо. Их можно запускать одновременно или по очереди.

Ключевое отличие от чат-ассистентов — бот вносит изменения на портале сам, а не просто подсказывает. За понимание запроса и диалог отвечает ИИ, а сборку структуры выполняет детерминированный генератор, работающий по строгим правилам, поэтому результат воспроизводим и технически корректен: правильные коды стадий, типы полей, структура роботов.

Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании
Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании цифровизация

Отдельная подписка на приложение не нужна. ИИ-запросы оплачиваются напрямую с аккаунта клиента, по факту использования. Пользователь платит только за фактические генерации.

Приложение уже доступно на маркетплейсе «Битрикс24».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Заурбек Батыров, «Городская поликлиника №1» в Нальчике: От «живой» очереди мы перешли к ИИ

Российский рынок контрактного производства электроники просел. Инвестиции остановлены, штаты сокращаются

Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект

В России готовится к запуску серийный выпуск квантовых чипов из тантала. Аналогичная технология есть только в двух странах мира

Какие этапы подготовки отчетности можно ускорить за счет автоматизации

«Ренессанс Банк» и Neoflex отметили 20 лет технологического партнерства

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие инверторные кондиционеры в 2026 году: выбор ZOOM

Лучшие 65-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2026 году: выбор ZOOM

Скрытые ловушки гарантии: самые нелепые причины отказа в ремонте гаджетов

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще