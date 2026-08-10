CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Документооборот
|

ИТ-экосистема «Лукоморье» и СЭД Documino стали технологическими партнерами

ИТ-экосистема «Лукоморье» и компания «АйДи – Технологии управления» (разработчик Documino) объявили о начале технологического партнерства. Реализована интеграция платформы управления ИТ- и корпоративными сервисами «Диво» (ITSM/ESM) с системой электронного документооборота Documino. Теперь заказчики могут использовать оба решения в рамках единой цифровой экосистемы без необходимости перестраивать существующую ИТ-инфраструктуру. Об этом CNews сообщил представитель «Лукоморья».

Современные компании всё чаще применяют несколько специализированных систем, и их бесшовное взаимодействие становится критическим требованием цифровой трансформации. Партнерство «Лукоморья» и Documino обеспечивает автоматизацию сквозных процессов, связывая сервисные запросы, согласование документов и управление корпоративными услугами. Предусмотрено два основных сценария совместного использования.

В первом сценарии Documino отвечает за создание, маршрутизацию и согласование документов, а платформа «Диво» – за регистрацию сервисных запросов, контроль сроков выполнения, контроль их исполнения, соблюдение SLA и формирование аналитики. В результате заказчики получают единый цифровой процесс, объединяющий документооборот и управление корпоративными сервисами без дублирования функций между системами.

Второй сценарий предполагает более глубокое функциональное разделение ролей между системами, где платформа Диво выступает как основная система управления бизнес-процессами организации, а Documino обеспечивает юридически-значимое подписание, хранение и архивирование документов. Такая связка дает возможность пользователям на любых этапах процесса обращаться к регламентирующим документам, сохраняя за Documino функции специализированной СЭД.

В результате заказчик получает единую цифровую среду для сервисных процессов, документооборота и аналитики, что повышает эффективность работы сервисных подразделений, обеспечивает прозрачность выполнения заявок на всех этапах и позволят принимать управленческие решения на основе актуальных данных.

Евгений Зенин, Руслан Верчинов, Depo Computers: У нас есть ответ на риски ЦОД, связанные с угрозами БПЛА
Евгений Зенин, Руслан Верчинов, Depo Computers: У нас есть ответ на риски ЦОД, связанные с угрозами БПЛА

«ИТ-экосистема "Лукоморье" последовательно развивает технологическое сотрудничество, руководствуясь прежде всего интересами своих клиентов. Мы понимаем, что ИТ-ландшафт современной компании — это экосистема решений разных вендоров, поэтому наша задача — обеспечить их эффективную совместную работу. Партнерство с Documino — пример такого подхода, когда интеграция решений разных вендоров позволяет заказчикам формировать удобную цифровую экосистему без необходимости выбирать между отдельными классами продуктов. Мы готовы поддерживать и развивать подобные интеграции, чтобы наши клиенты могли объединять лучшие решения для автоматизации сервисных процессов и документооборота, повышать эффективность работы сервисных подразделений, упрощать взаимодействие пользователей с корпоративными сервисами, закрывать полный спектр задач в области документооборота — от согласования и подписания до архивного хранения — и принимать управленческие решения на основе актуальных данных», — сказал Арсен Благов, генеральный директор ИТ-экосистемы «Лукоморье».

«Развитие партнёрской экосистемы — одно из ключевых направлений для Documino. Мы стремимся, чтобы платформа легко интегрировалась с другими корпоративными системами. Сотрудничество с "Лукоморьем" ускорит реализацию проектов цифровой трансформации и позволит заказчикам выстраивать более эффективные сквозные процессы», — отметил Михаил Егоров, старший исполнительный директор «АйДи – Технологии управления».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2026» и «Импортозамещение года 2026»

Арестованы владельцы российского производителя БПЛА

Клоны и Франкенштейны: как киноиндустрия регулирует ИИ

В Москве начались испытания беспилотного поезда «Ласточка» без оператора в кабине

Цифровая трансформация 2026: в тренде ИИ, платформенные решения и инхаус-разработка

Сотни тысяч россиян вернут в темные века. Им на долгие дни отключат интернет, даже домашний

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие телевизоры с диагональю 65 дюймов стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Готовимся к учебному году: 12 бесплатных приложений, чтобы подтянуть знания

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще