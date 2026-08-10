ИТ-экосистема «Лукоморье» и СЭД Documino стали технологическими партнерами

ИТ-экосистема «Лукоморье» и компания «АйДи – Технологии управления» (разработчик Documino) объявили о начале технологического партнерства. Реализована интеграция платформы управления ИТ- и корпоративными сервисами «Диво» (ITSM/ESM) с системой электронного документооборота Documino. Теперь заказчики могут использовать оба решения в рамках единой цифровой экосистемы без необходимости перестраивать существующую ИТ-инфраструктуру. Об этом CNews сообщил представитель «Лукоморья».

Современные компании всё чаще применяют несколько специализированных систем, и их бесшовное взаимодействие становится критическим требованием цифровой трансформации. Партнерство «Лукоморья» и Documino обеспечивает автоматизацию сквозных процессов, связывая сервисные запросы, согласование документов и управление корпоративными услугами. Предусмотрено два основных сценария совместного использования.

В первом сценарии Documino отвечает за создание, маршрутизацию и согласование документов, а платформа «Диво» – за регистрацию сервисных запросов, контроль сроков выполнения, контроль их исполнения, соблюдение SLA и формирование аналитики. В результате заказчики получают единый цифровой процесс, объединяющий документооборот и управление корпоративными сервисами без дублирования функций между системами.

Второй сценарий предполагает более глубокое функциональное разделение ролей между системами, где платформа Диво выступает как основная система управления бизнес-процессами организации, а Documino обеспечивает юридически-значимое подписание, хранение и архивирование документов. Такая связка дает возможность пользователям на любых этапах процесса обращаться к регламентирующим документам, сохраняя за Documino функции специализированной СЭД.

В результате заказчик получает единую цифровую среду для сервисных процессов, документооборота и аналитики, что повышает эффективность работы сервисных подразделений, обеспечивает прозрачность выполнения заявок на всех этапах и позволят принимать управленческие решения на основе актуальных данных.

«ИТ-экосистема "Лукоморье" последовательно развивает технологическое сотрудничество, руководствуясь прежде всего интересами своих клиентов. Мы понимаем, что ИТ-ландшафт современной компании — это экосистема решений разных вендоров, поэтому наша задача — обеспечить их эффективную совместную работу. Партнерство с Documino — пример такого подхода, когда интеграция решений разных вендоров позволяет заказчикам формировать удобную цифровую экосистему без необходимости выбирать между отдельными классами продуктов. Мы готовы поддерживать и развивать подобные интеграции, чтобы наши клиенты могли объединять лучшие решения для автоматизации сервисных процессов и документооборота, повышать эффективность работы сервисных подразделений, упрощать взаимодействие пользователей с корпоративными сервисами, закрывать полный спектр задач в области документооборота — от согласования и подписания до архивного хранения — и принимать управленческие решения на основе актуальных данных», — сказал Арсен Благов, генеральный директор ИТ-экосистемы «Лукоморье».

«Развитие партнёрской экосистемы — одно из ключевых направлений для Documino. Мы стремимся, чтобы платформа легко интегрировалась с другими корпоративными системами. Сотрудничество с "Лукоморьем" ускорит реализацию проектов цифровой трансформации и позволит заказчикам выстраивать более эффективные сквозные процессы», — отметил Михаил Егоров, старший исполнительный директор «АйДи – Технологии управления».