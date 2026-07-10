Анализ проблемных SQL-запросов «1С» в Metrika42 стал быстрее и понятнее

Команда Efsol представила новую функцию продукта Metrika42, который является системой мониторинга производительности и доступности «1С:Предприятия» — преобразователь запросов. Он переводит исходный SQL-текст в термины «1С» и помогает специалистам быстрее перейти от обнаруженного в системе мониторинга проблемного запроса к его предметному анализу.

Обновление упрощает совместную работу системных администраторов, специалистов по базам данных и разработчиков «1С». Вместо длительной ручной расшифровки технических имен таблиц и полей команда получает представление запроса, связанное с привычными объектами конфигурации «1С». Для ИТ-руководителей это означает сокращение времени диагностики, более прозрачную постановку задач на оптимизацию и снижение зависимости от отдельных специалистов, обладающих глубокими знаниями устройства хранения данных «1С».

При анализе производительности Metrika42 позволяет выявлять длительные и ресурсоемкие запросы в дашбордах мониторинга. Однако исходный SQL-текст формируется на уровне системы управления базами данных и может содержать технические обозначения, которые сложно напрямую сопоставить с документами, регистрами, справочниками и другими объектами конфигурации «1С».

Новый преобразователь использует структуру хранения метаданных конкретной информационной базы и переводит исходный SQL-запрос в более понятное представление на языке объектов «1С». Пользователь выбирает информационную базу и соответствующую версию конфигурации, вставляет SQL-текст из дашборда Metrika42 и получает преобразованный запрос для дальнейшего технического разбора.

Раньше специалистам приходилось вручную определять, каким объектам конфигурации соответствуют таблицы и поля базы данных, либо передавать запрос на расшифровку более опытному эксперту. Теперь эту подготовительную работу можно выполнить непосредственно в Metrika42, сократив путь от обнаружения деградации до постановки конкретной задачи разработчику «1С».

Функция не заменяет профессиональный анализ и оптимизацию запроса, но устраняет один из наиболее трудоемких этапов диагностики. Разработчик быстрее понимает, какие объекты «1С» участвуют в запросе, администратор может точнее описать обнаруженную проблему, а руководитель получает более управляемый процесс устранения причин замедления системы.

Для использования преобразователя необходимо предварительно загрузить в Metrika42 структуру хранения метаданных информационной базы. В соответствующем разделе пользователь скачивает специальную обработку, запускает ее на сервере «1С» и загружает сформированный файл в личный кабинет.

После загрузки структуры можно перейти в раздел анализа запросов, выбрать нужную информационную базу и версию конфигурации, а затем вставить исходный SQL-текст в левую область рабочего окна. Преобразованный вариант запроса в терминах «1С» появится в правой части интерфейса.

Такой подход учитывает особенности конкретной информационной базы и позволяет корректно сопоставлять техническую структуру хранения с объектами используемой конфигурации.

Развитие преобразователя запросов продолжает стратегию Metrika42 по превращению данных мониторинга в практические инструменты диагностики. Система помогает контролировать состояние инфраструктуры, серверов «1С» и СУБД, анализировать ошибки, блокировки и длительные запросы, а также предупреждать специалистов о деградациях и сбоях.

«Наша задача — не просто показать пользователю, что запрос выполняется слишком долго, а помочь команде быстрее понять, с каким объектом «1С» связана проблема и что необходимо анализировать дальше. Преобразователь запросов сокращает объем ручной расшифровки и делает путь от обнаружения деградации до конкретного действия более коротким и прозрачным», — отметил руководитель продукта Metrika42 Денис Пахомов.

Новое обновление будет особенно полезно компаниям с большим количеством информационных баз, сложными конфигурациями и распределенными командами сопровождения. Оно помогает быстрее передавать результаты мониторинга в работу, повышать качество коммуникации между администраторами и разработчиками и системно сокращать время диагностики проблем производительности «1С».