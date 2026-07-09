Postgres Professional переходит к экосистеме продуктов и усиливает управленческую команду: новым генеральным директором назначен Артём Галонский

Postgres Professional, ведущий российский разработчик систем управления базами данных (СУБД), объявляет об изменении управленческой структуры компании. Компанию возглавит Артём Галонский, ранее — директор по продуктам (CPO). Иван Панченко, прежде занимавший пост генерального директора, продолжит работу в составе акционеров, сосредоточившись на стратегическом развитии и новых направлениях бизнеса.

Решение о смене генерального директора принято акционерами и связано с переходом компании к экосистемной модели. Postgres Professional последовательно расширяет портфель решений: от флагманской OLTP-СУБД к инструментам аналитической обработки данных (OLAP), средствам миграции, программно-аппаратным комплексам, платформам управления и решениям на базе ИИ.

«Искусственный интеллект и новые требования к работе с данными меняют рынок корпоративного ПО. Роль СУБД при этом только укрепляется, поскольку они остаются точкой хранения целостной картины о бизнесе, но требования к ним становятся иными. Чтобы не только отвечать на требования рынка, но и предвосхищать их, нужен генеральный директор с сильным продуктовым и техническим бэкграундом, который сможет эффективно управлять экосистемой на этапе её активного развития. Артём Галонский — именно такой лидер», — прокомментировал Иван Панченко.

Артём Галонский пришёл в Postgres Professional в 2022 году как руководитель продуктового направления и за три года стал одним из ключевых топ-менеджеров компании. Под его руководством компания вывела на рынок несколько стратегических решений, которые определили её развитие на годы вперёд.

BiHA — первый в мире Postgres встроенный отказоустойчивый кластер, который устранил необходимость во внешних надстройках и установил новый стандарт для индустрии СУБД.

— первый в мире Postgres встроенный отказоустойчивый кластер, который устранил необходимость во внешних надстройках и установил новый стандарт для индустрии СУБД. Shardman — решение для горизонтального масштабирования, которое Артём Галонский вывел на рынок, наладив процессы разработки и интеграции у клиентов и превратив технологию в готовый продукт.

— решение для горизонтального масштабирования, которое Артём Галонский вывел на рынок, наладив процессы разработки и интеграции у клиентов и превратив технологию в готовый продукт. Postgres Pro AXE — аналитическая СУБД для гибридных нагрузок, которая открыла для компании рынок OLAP-решений и усилила позиции Postgres Professional в сегменте корпоративной аналитики.

Помимо продуктовых запусков, Артём Галонский системно перестроил внутренние процессы компании: выстроил DevOps-составляющую в департаменте разработки, наладил процессы разработки и интеграции решений, а затем возглавил департамент выпуска продуктов, где за год выстроил технические процессы — от этапа разработки до поставки решений заказчикам.

До прихода в Postgres Professional Артём Галонский с 2008 года развивал российские ИТ- и финтех-проекты на позициях учредителя, CEO, CTO и CPO. На протяжении этого времени он выстраивал процессы, собирал и развивал команды с нуля, управлял продуктовым развитием. Этот опыт позволяет ему управлять сложными продуктами на всех стадиях — от идеи до масштабирования.

«Мы прошли путь от компании-производителя СУБД до полноценной экосистемы, предоставляющей заказчиком широкий спектр решений, которые закрывают большинство задач по эффективной работе с данными. Теперь наша задача — масштабировать это лидерство — как в продуктовом развитии, так и в укреплении позиций на рынке», — отметил Артём Галонский.

Изменения в модели управления — плановый шаг по распределению ролей между стратегическим и операционным контурами в рамках повышения корпоративной зрелости компании. Технологическое лидерство и развитие продуктовой экосистемы — безусловные приоритеты Postgres Professional. Стратегия и обязательства компании перед клиентами и партнерами остаются неизменными.