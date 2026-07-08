CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

ГК Softline, Минцифры Челябинской области и ЮУрГУ договорились о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации региона и роботизации

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, Министерство информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области и Южно-Уральский государственный университет подписали трехстороннее соглашение, предусматривающее создание в регионе центра компетенций по роботизации. Об этом CNews сообщил представитель Softline.

В рамках сотрудничества ГК Softline предоставит собственную отечественную RPA-платформу, организует методическую поддержку образовательных программ, а также окажет содействие при анализе процессов и разработке сценариев роботизации. Кроме того, группа компаний выделит тестовые лицензии для работы студентов непосредственно в информационной инфраструктуре региональных органов власти. Соглашение позволит государственным структурам региона ускорить цифровую трансформацию за счет роботизации процессов и сформировать пул подготовленных кадров, способных поддерживать и развивать внедренные решения в долгосрочной перспективе.

Согласно условиям партнерства, Минцифры Челябинской области выступит инициатором задач по цифровизации ведомственных процессов, ЮУрГУ – ключевым образовательным и кадровым партнером, обеспечивающим подготовку специалистов и разработку программных роботов силами студентов в рамках учебного процесса и практики.

Какую платформу виртуализации выбрать: отечественное, опенсорс или совместить?
Какую платформу виртуализации выбрать: отечественное, опенсорс или совместить? цифровизация

Реализация проекта обеспечит Челябинской области измеримый стратегический эффект. Результаты схожих проектов демонстрируют кратный рост производительности. Например, в сфере госуправления время обработки обращений граждан сокращается на 40-60%, снижается доля рутинных операций, минимизируется вероятность человеческих ошибок.

На базе ЮУрГУ регион получит собственный центр подготовки кадров по роботизации и искусственному интеллекту. Применение No-code-платформы позволяет привлекать студентов к настройке роботов вместо внешних разработчиков, что может обеспечить существенную экономию бюджета при внедрении цифровых решений, покрывать пиковые нагрузки без расширения штатов. Выпускники вуза будут формировать кадровый резерв для госсектора и бизнеса, выстраивая устойчивую цепочку «вуз – работодатель – регион» и удерживая таланты на Южном Урале.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

От «темных данных» до автономных заводов: главные промышленные кейсы на CNews Forum Кейсы 2026

Российские программисты отбирают бренд у Linux Foundation

Для полноценного импортозамещения вендоры, заказчики и государство должны объединиться

Конференция CNews «Цифровые технологии в финансовом секторе» состоится 8 сентября 2026 года

Как ИИ влияет на процесс разработки ПО

Отказ от SAP, «прыжок веры» и стертые данные из Anaplan. Крупный агрохолдинг на CNews FORUM Кейсы рассказал, как переходил на 1C:ERP

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Самые полезные гаджеты для похода: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны стоимостью до 30 тысяч рублей: выбор ZOOM

Лучшие защищенные видеокамеры для отпуска: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад
Показать еще