«Атомстройкомплекс» и «Ростелеком» подписали соглашение о цифровизации социальных объектов в Свердловской области

Директор «Корпорации "Атомстройкомплекс"» Олег Минкин и директор Екатеринбургского филиала «Ростелекома» Дмитрий Лукошков подписали соглашение о сотрудничестве. Компании договорились о внедрении современных телекоммуникационных решений и совместных проектах в сфере цифровизации строительства, которые будут способствовать повышению эффективности бизнеса. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

В первую очередь речь идет об обеспечении социальных объектов, строительством которых занимается корпорация в Свердловской области, полным перечнем телекоммуникационных услуг «Ростелекома» на этапе проектирования и возведения.

Олег Минкин, директор «Корпорации "Атомстройкомплекс"»: «Как крупная компания, мы берем на себя ответственность не только за создание качественного жилья, но и за появление социально значимых объектов, таких как школы, детские сады, больницы и другая важная инфраструктура. Потому что мы понимаем, что это не просто строительство — это вклад в будущее наших городов. Мы обеспечиваем комфортные и безопасные условия для обучения, воспитания и лечения, используя современные технологии и экологичные материалы. Это наш способ способствовать улучшению качества жизни людей и развитию инфраструктуры, что в итоге укрепляет доверие общества к бизнесу и создает прочную основу для устойчивого развития территорий».

Застройщик участвует в национальных проектах, прежде всего в программе «Жилье и городская среда». В рамках этого направления компания уже построила около 20 объектов.

Дмитрий Лукошков, директор Екатеринбургского филиала компании «Ростелеком»: «Мы готовы предложить нашим партнерам не только инфраструктуру связи под новые социальные объекты, но и гибкую цифровую экосистему. Мы говорим о внедрении облачных сервисов, сотрудничестве в сфере информационной безопасности, применении решений на основе технологий искусственного интеллекта и аналитических систем, а также энергосервисных услугах. Всё это даст повышение конкурентоспособности бизнеса, а значит, благоприятно отразится на комфорте жителей Свердловской области».

«Атомстройкомплекс» и «Ростелеком» также рассматривают применение решений по интеллектуальной и периметральной охране социальных объектов и управлению данными на базе платформы цифрового интегратора.