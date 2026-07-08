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«1С:ERP» помогла «Холдингу Аква» запустить поэкземплярный учет 1 млн бутылок маркированной воды в сутки

«Холдинг Аква» запустил поэкземплярный учет маркированной воды в «1С:ERP». Проект выполнила компания «Бобдей». Решение связало производство, склад, отгрузку, ЭДО и обмен с ФГИС «Честный знак» в единой логике. Компания смогла без расширения штата выполнить новые требования к маркировке при выпуске около 1 млн бутылок в сутки. Об этом CNews сообщили представители «».

«Холдинг Аква» — производитель минеральной воды. Компания работает по модели полного цикла: добывает, разливает, хранит и дистрибутирует продукцию.

В структуре холдинга 12 организаций, четыре производственные площадки, два распределительных центра и 21 склад. В компании производится около 1 млн бутылок в сутки, ежегодно обрабатывается около 50 тыс. заказов клиентов.

Ранее в компании велся объемно-сортовой учет маркированной продукции. Управление продажами было организовано в «1С:ERP», для управления закупками и планирования использовались электронные таблицы. Складской и производственный учет в упрощенном виде велись в «1С:Бухгалтерии Корп».

Переход на обязательный поэкземплярный учет маркированной продукции изменил требования к работе с данными. Необходимо было учитывать не только выпуск партии, но и движение конкретных Data Matrix кодов по вводу продукции в оборот, складским операциям, внутригрупповым перепродажам, отгрузке покупателям – с передачей данных во ФГИС «Честный знак». Это повышало операционные риски для бизнеса: ошибка в кодах или документах при больших объемах выпуска могла задержать отгрузку.

Чтобы организовать оперативную работу по новым правилам руководство предприятия решило задействовать ранее не используемый функционал «1С:ERP». Требовалось запустить поэкземплярный учет маркированной воды и объединить в одной системе ключевые задачи: управление производством, закупками, внутригрупповыми операциями, документами, а также взаимодействием с ФГИС «Честный знак».

Партнером по проекту стала компания «Бобдей». В ходе проекта специалисты компании с помощью типовых инструментов «1С:ERP»:

Автоматизировали работу с маркировкой, организовали оперативный учет производства, сырья и материалов, включая обработку заказов поставщикам, планирование закупок, управление запасами на складе и в цеховых кладовых, учет серийных номеров, контроль сроков годности и сроков действия сертификатов качества.

Создали рабочий интерфейс начальника производства. Сотрудники холдинга получили единый сценарий работы: от заказа сырья и материалов со склада до выпуска готовой продукции. Производственные операции стали фиксироваться в системе без переноса данных между разными инструментами.

Для работы с маркировкой:

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Реализовали загрузку в систему Data Matrix кодов. Данные о выпуске и структуре упаковок поступают в «1С:ERP» и используются дальше: при вводе продукции в оборот, переагрегации паллет, внутригрупповых продажах, реализации и списании.

Организовали оперативный обмен данными с ФГИС «Честный знак». В единый процесс включены заказы на эмиссию, ввод кодов, переагрегация и списание. Операции с кодами стали частью производственного, складского и отгрузочного учета.

Отдельное внимание уделили электронному документообороту. Документы с кодами формируются в «1С:ERP» и передаются по ЭДО клиентам и между организациями холдинга. Риски возникновения ошибок сведены к минимуму.

Для корректного отражения в учете внутригрупповых операций автоматизировали учет перепродаж готовой продукции между организациями группы, а также управление цепочкой давальческих документов. Это помогло согласовать движение продукции, смену собственника и документы в операциях, связанных с требованиями «Честного знака».

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Унифицировали нормативно-справочную информацию и перенесли остатки сырья и материалов в целевую систему. Это снизило риск ошибок при старте новых операций.

Чтобы снизить нагрузку на «1С:ERP» – создали отдельную систему архивного хранения штрихкодов.

В результате «Холдинг Аква» перешел на поэкземплярный учет маркированной воды в «1С:ERP». При этом компания смогла пройти усложнение процессов без расширения штата и без потери производительности, риск ошибок при работе с маркированной продукцией практически сведен к нулю.

Руководитель проектного офиса «Бобдей» Лаура Цой: «Для крупного производителя важно, чтобы коды маркировки, документы и фактическое движение продукции совпадали на каждом ключевом этапе. В этом проекте мы связали производство, склад, ЭДО и обмен с «Честным знаком» в «1С:ERP». Это позволило заказчику работать с поэкземплярным учетом в промышленном масштабе и не увеличивать нагрузку на сотрудников».

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