Sitronics Group разработала опытные образцы высокопроизводительного сервера на базе российского процессора «Эльбрус-16С»

Sitronics Group сообщила о создании опытных образцов серверной платформы на базе 16-ядерных микропроцессоров «Эльбрус-16С» разработки МЦСТ. Сервер предназначен для построения защищенных узлов критической информационной инфраструктуры.

Высокопроизводительный сервер SIT SRE-2216-D-M-PSU содержит два процессора «Эльбрус-16С» с тактовой частотой до 2 ГГц и до 16 рабочими ядрами каждый. Устройство ориентировано на решение широкого спектра ресурсоемких задач, включая виртуализацию, облачные вычисления и аналитику больших данных.

Сервер выполнен в форм-факторе 2U для установки в стандартную стойку 19" и отличается высокой плотностью размещения памяти. Он оснащен 16 слотами оперативной памяти с возможностью расширения до 2048 ГБ и дисковой подсистемой, рассчитанной на установку до 24 накопителей SSD/HDD форм-фактора 2.5" с интерфейсами SAS/SATA 3.0 и поддержкой RAID-контроллеров MegaRAID SAS 9271 и 9361. Общая емкость дискового пространства составляет до 192 ТБ. Энергоснабжение обеспечивается двумя блоками питания мощностью 1000 Вт с резервированием и горячей заменой, охлаждение процессоров реализовано пассивным способом с использованием алюминиевых радиаторов.

«Серверная платформа SRE-2216-D-M-PSU разработана Sitronics Group самостоятельно. В её основе – материнская плата форм-фактора EATX с большим количеством слотов расширения памяти и периферии, встроенным съёмным модулем менеджмента. В отличие от предыдущей версии нашей серверной платформы, основанной на процессоре «Эльбрусе 8СВ», в новом поколении обеспечен не только значительный рост производительности, но и реализована аппаратная поддержка виртуализации, как это требуется в современной ИТ-инфраструктуре. Виртуализация позволяет эффективно использовать ресурсы сервера, повышая гибкость его применения», – сказал директор департамента локализации аппаратных решений Sitronics Group Олег Лазутин.

«Сервер SRE-2216-D-M-PSU успешно прошёл тестирование в нашей лаборатории. Среди платформ на базе процессора «Эльбрус 16С» разработка SRE-2216-D-M-PSU выделяется своими возможностями расширения: выводом всех доступных интерфейсов процессора, большим количеством слотов для установки дисков, штатной опцией RAID- контроллера. Ожидаем, что новый продукт нашего партнёра Sitronics Group будет широко востребован среди интеграторов и конечных заказчиков – владельцев виртуализованных инфраструктур», – сказал заместитель директора по развитию МЦСТ Константин Трушкин.

Целевой рынок продукта – государственные корпорации и предприятия критической информационной инфраструктуры. На текущий момент опытный образец нового сервера на базе «Эльбрус 16С» от Sitronics Group проходит испытания на совместимость с одним из ведущих производителей Российского ПО.

По данным МЦСТ, с архитектурой процессоров «Эльбрус» совместим широкий спектр российских операционных систем, включая семейство ОС «Эльбрус Линукс» от МЦСТ, ОС «Альт» («Базальт СПО»), ОС «Ред ОС» и ОС Astra Linux а также ОСРВ «Нейтрино-Э» (КПДА), Embox, «БагрОС-4000».