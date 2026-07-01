МТС объявляет о старте продаж смартфона Huawei nova Y74

ПАО «МТС» объявляет о старте продаж смартфона Huawei nova Y74. Смартфон получил мощную кремний-углеродную батарею емкостью 6 620 мА*ч, большой и четкий экран диагональю 6,67 дюйма и камеру 50 МП с алгоритмами искусственного интеллекта. Купить смартфон уже можно в интернет-магазине МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Смартфон доступен в голубом и черном цветах. Стоимость новинки составляет 15,99 тыс. руб. за конфигурацию 8 ГБ + 128 ГБ и 17,99 тыс. руб. за конфигурацию 8 ГБ + 256 ГБ.

Пресс-служба МТС МТС объявляет о старте продаж смартфона Huawei nova Y74

«Сегмент смартфонов стоимостью 15–20 тыс. руб. остается одним из самых востребованных на российском рынке. По итогам I квартала 2026 г. на него пришлось 12% продаж в количественном выражении. Мы видим устойчивый спрос покупателей на устройства, которые сочетают современные технологии, надежность и доступную цену. Уверены, что новая модель Huawei станет одним из наиболее заметных предложений в этом сегменте», — сказал коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.



