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Postgres Professional выпустила книгу «PostgreSQL 18 изнутри»

Postgres Professional представила новое издание книги «PostgreSQL 18 изнутри» — подробного технического руководства по внутреннему устройству свободно распространяемой СУБД PostgreSQL. Книгу можно бесплатно скачать в формате PDF на сайте компании.

«PostgreSQL 18 изнутри» предназначена для администраторов, разработчиков и архитекторов, которые хотят глубже понимать принципы работы PostgreSQL и принимать технические решения не только на основе готовых рецептов, но и с опорой на знание внутренней механики СУБД. Издание также будет полезно специалистам, которые уже знакомы с другими СУБД и переходят на PostgreSQL.

В книге подробно рассматриваются ключевые механизмы PostgreSQL: изоляция и многоверсионность, устройство страниц и версий строк, снимки данных, самоочистка, заморозка, перестроение таблиц и индексов, буферный кеш, журнал предзаписи, блокировки, выполнение запросов, статистика, табличные и индексные методы доступа.

Новое издание продолжает образовательную линейку Postgres Professional. Ранее книга «PostgreSQL 14 изнутри» была опубликована на английском, китайском и корейском языках. Английский перевод подготовила Людмила Мантрова, китайский — Xiong Cancan, корейский — MyoungSig Youn.

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«Мы не нужны хакерам» и еще 5 иллюзий, которые разрушили на IT IS conf Цифровизация

Postgres Professional активно развивает образовательную среду вокруг PostgreSQL: выпускает книги, курсы, вебинары и технические материалы, свободно доступные на сайте компании. Команда занимает первое место в России и входит в ТОП-5 международного рейтинга по вкладу в открытый код PostgreSQL.

Книга «PostgreSQL 18 изнутри» доступна для бесплатного скачивания на сайте Postgres Professional.

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