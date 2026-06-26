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Globus обновил платформу для работы с внутренними данными

ИТ-интегратор Globus выпустил новую версию платформы «Контекст» — единого ИИ-решения для работы с корпоративными документами, знаниями и данными в одном интерфейсе. Платформа позволяет сотрудникам быстрее находить информацию, анализировать внутренние данные и готовить рабочие материалы на основе корпоративных источников. Об этом CNews сообщили представители Globus.

В крупных компаниях информация обычно распределена между разными системами и сервисами. Документы сложно быстро найти, регламенты устаревают, а важные решения приходится искать по почте, различным чатам и презентациям. В результате сотрудники тратят значительное время на поиск и сверку данных.

«Контекст» объединяет корпоративные источники информации и использует искусственный интеллект для работы с ними. Система позволяет задавать вопросы по внутренним документам, получать ответы с учетом прав доступа, анализировать материалы и формировать рабочие документы.

В платформу входят ИИ-ассистент для работы с документами, подключение корпоративных источников данных, ролевые сценарии, управление доступами и настройка безопасности, а также возможность выбора и контроля используемых языковых моделей.

«Сегодня бизнесу уже недостаточно просто предоставить сотрудникам доступ к нейросети. Нужен инструмент, который работает с внутренними данными, учитывает права доступа и помогает решать конкретные задачи. Именно такую платформу мы создаем на базе “Контекста”», — отметил технический директор Globus Дмитрий Лемайкин.

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Решение может применяться в любой сфере: юридических департаментах, HR, проектных офисах, риск-менеджменте и ИТ. В зависимости от роли сотрудника система предоставляет доступ только к релевантным данным и помогает выполнять задачи в рамках бизнес-процессов.

В Globus рассчитывают, что развитие платформы позволит компаниям сократить время на поиск информации и значительно снизить долю рутинных операций.

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