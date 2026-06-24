Студент РТУ МИРЭА создал ИИ-технологию, которая помогает находить редкие заболевания

Студент РТУ МИРЭА Максим Федоров разработал ИИ-технологию, которая создает реалистичные рентгеновские снимки и помогает обучать другие нейросети распознавать признаки редких заболеваний. Проект реализован в результате совместной подготовки специалистов по медицинскому ИИ, которую РТУ МИРЭА и «Платформа Третье Мнение» ведут с 2023 г.: сегодня на профильных программах обучаются более 600 студентов. Об этом CNews сообщили представители РТУ МИРЭА.

«Раньше нужно было собрать тысячи реальных снимков редкой патологии; а как это сделать если их попросту нет в таком объеме?, – сказал автор изобретения, студент Института искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Максим Федоров. – Теперь это возможно, потому что наша система комбинирует новые снимки, чтобы обучить с их помощью другую нейросеть».

Научный руководитель проекта, доктор физико-математических наук, профессор РТУ МИРЭА Андрей Горшенин утверждает, что разработка помогает решать одну из ключевых проблем медицинского ИИ - нехватку данных для обучения алгоритмов, которые работают с редкими заболеваниями и состояниями.

В разработке Максима Федорова новое изображение формируется на основе текстового описания исследователя, который может задать нужные рентгенологические признаки: затемнение в легких, плевральный выпот и другие. Сгенерированный снимок проходит дополнительную проверку с помощью специального модуля, который оценивает согласованность анатомических структур и выявляет возможные ошибки, например неестественное расположение ребер или внутренних органов. После такой проверки 94,5% сгенерированных изображений были признаны клинически корректными.

Во время тестирования система смогла создавать изображения с сочетаниями признаков, которых не было в обучающей выборке, включая послеоперационные изменения, последствия травм и сложные случаи сочетания нескольких патологий на одном снимке. Это занимало около 15 миллисекунд. Все новые изображения затем использовались для дополнительного обучения нейросетей.

«Когда мы говорим о миссии РТУ МИРЭА, мы говорим о технологиях, которые спасают жизни, - сказал ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж. - Сегодня более 600 наших студентов осваивают медицинский ИИ на принципиально новом уровне. Решая фундаментальную проблему нехватки клинических данных, наш университет не только создает передовые ИИ-решения, но и формирует новый технологический уклад в российской медицине. Мы гордимся тем, что РТУ МИРЭА становится центром компетенций, где идеи студентов находят практическое применение».

В эксперименте нейросеть, которую дообучили на синтетических снимках, точнее выявляла редкие заболевания, чем аналогичная модель, обученная только на выборке из реальных изображений. Метрика качества ROC AUC выросла с 0,67 до 0,76, то есть примерно на 9%.