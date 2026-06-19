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«Ростелеком» представил универсальную ИИ-платформу «Нейрошлюз»

«Ростелеком» представил собственную разработку — портал «Нейрошлюз». Онлайн-платформа объединяет множество нейросетей в одном рабочем пространстве, помогая решать рутинные задачи с помощью технологий искусственного интеллекта и коротких промптов. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

На портале представлено более 20 ИИ-инструментов и сервисов, ориентированных на достижение разнообразных целей. Сейчас сервис обрабатывает в среднем 360 тыс. запросов в месяц, что сокращает до 40% времени персонала на выполнение рутинных операций. Платформа постоянно растет и масштабируется, улучшая качество предоставляемых ИИ-артефактов.

«Нейрошлюз» позволяет генерировать тексты, изображения и аудио, создавать презентации, автоматизировать расшифровку встреч и подготовку протоколов. Портал можно использовать для создания эффективных промптов, написания программного кода и разработки персональных цифровых помощников. Удобство применения на любых устройствах — от компьютеров до смартфонов — гарантировано благодаря совместимости с различными операционными системами.

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Александр Зыков, директор Ханты-Мансийского филиала «Ростелекома»: «“Ростелеком” активно развивает и внедряет цифровые решения на основе нейросетей в здравоохранении, образовании и сфере безопасности. В современном бизнесе информационные технологии играют ключевую роль. Искусственный интеллект — один из самых перспективных инструментов. В условиях нехватки квалифицированных специалистов ИИ-ассистенты помогают автоматизировать и ускорить рабочие процессы, а также снизить нагрузку на сотрудников. Важно отметить, что ИИ не призван полностью заменить человека, но может эффективно выполнять рутинные задачи, освобождая время для более сложных и творческих видов деятельности. И наш портал “Нейрошлюз” может быть отличным помощником в этом вопросе».

Михаил Комаров, директор по развитию бизнеса в области работы с данными и искусственным интеллектом «Ростелекома»: «“Нейрошлюз” был запущен три года назад. Второго июня 2023 г. первый технический пользователь отправил запрос, и с тех пор платформа постоянно эволюционирует. Сегодня порталом пользуются более 40 тыс. сотрудников самого “Ростелекома” и свыше 17 тыс. представителей дочерних организаций и индустриальных клиентов из сфер строительства, энергетики, а также государственного управления. Эти цифры демонстрируют, как ИИ-инструменты способны трансформировать бизнес-задачи, выводя эффективность на новый уровень. Наша команда уже привыкла воспринимать ИИ-агентов как полноценных помощников, автоматизирующих рутину и анализирующих гигантские объемы данных для нахождения наилучших решений. “Нейрошлюз” — флагманский продукт “Ростелекома”. В наших планах его активное развитие и масштабирование как внутри компании, так и за ее пределами».

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