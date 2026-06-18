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«Ростелеком» представил проект модернизации системы оповещения на ИT-Форуме в Югре

«Ростелеком» представил проект модернизации региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО). Одна из особенностей — интеграция с домофонами в жилых домах. Это позволит передавать экстренные предупреждения и важную информацию адресно — напрямую в квартиры югорчан. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Действующей РАСЦО в автономном округе более 10 лет. Реализацией проекта, который охватывает все города и районы Югры, занимался «Ростелеком». Сегодня оповещение о ЧС включает ручной запуск сирен, трансляцию сообщений по ТВ и радио, массовый обзвон населения и рассылку СМС.

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Александр Зыков, директор Ханты-Мансийского филиала компании «Ростелеком»: «Модернизация РАСЦО — важнейший шаг к укреплению безопасности автономного округа. Любые технологии и оборудование требуют периодического обновления и усовершенствования, чтобы соответствовать современной нормативно-правовой базе. В условиях возрастающих рисков, комплекс оповещения в Югре — не исключение. Внедрение передовых инструментов и расширение функционала станет ключевым элементом стратегии обеспечения защиты населения региона. Одно из новых направлений проекта, помимо включения в работу домофонных устройств, — возможность удаленно разблокировать двери в подъезды жилых объектов».

В проекте модернизации РАСЦО также предполагается использовать стационарные громкоговорители. Благодаря установке оборудования на крышах зданий, звук может распространяться в радиусе от 500 до 800 метров, что обеспечит достаточный информационный охват. Проект также можно дополнить интерактивными картами, где в онлайн-режиме будут отображаться возгорания или другие ЧС на территориях с подключенной системой.

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