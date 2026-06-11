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Telinter Distribution и GreenMDC объявляют о партнерстве

Telinter Distribution, официальный дистрибьютор российских и зарубежных поставщиков ИТ-оборудования, и GreenMDC, российский производитель модульных центров обработки данных, объявляют о партнерстве. Сотрудничество компаний направлено на развитие инфраструктурных решений и расширение возможностей создания современных ЦОД. Об этом CNews сообщили представители GreenMDC.

Партнерство GreenMDC и Telinter Distribution обеспечивает дополнительные возможности для развития инфраструктурного направления в России и расширяет доступ к современным решениям для построения модульных дата-центров разного размера. Портфель Telinter Distribution пополнится отечественными технологиями и надежными инструментами для реализации проектов в области ИТ-инфраструктуры.

«Сотрудничество с Telinter Distribution – важный шаг для обеих наших компаний. Мы высоко ценим экспертизу и профессионализм команды Telinter Distribution. Объединение технологических возможностей GreenMDC и сильной дистрибьюторской сети нашего партнера позволит предлагать заказчикам эффективные решения по созданию дата-центров. Уверен, что наша совместная работа не только откроет новые перспективы, но и окажет позитивное влияние на развитие российской ИТ-индустрии», – отметил Георгий Малышев, коммерческий директор GreenMDC.

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«Партнерство с GreenMDC расширяет наши возможности в области инфраструктурных решений и открывает для партнеров доступ к современным модульным ЦОД с высокой степенью заводской готовности», – сказал Александр Милованов, генеральный директор Telinter Distribution.

Модульные дата-центры GreenMDC оборудованы всей необходимой инженерной инфраструктурой для бесперебойной работы серверного оборудования. Они могут размещаться как в зданиях, так и на открытых площадках, обеспечивая работоспособность ИТ-оборудования и инфраструктуры при температуре от +50 °C до -60 °C. При производстве МЦОД GreenMDC учитываются рекомендации международного сертификационного института Uptime Institute.

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