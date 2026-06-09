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Чат с «Алисой AI» впервые станет каналом для старта продаж ожидаемой новинки

«Яндекс» запустит продажи нового устройства в чате с «Алисой AI». Компания впервые использует ИИ-ассистента как первый и самостоятельный канал для покупки. Пользователи смогут пройти весь путь внутри диалога с нейросетью — от изучения устройства и выбора модели до оплаты и оформления доставки. В течение первой недели покупка устройства будет доступна только в чате с «Алисой AI». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Появление нового способа продаж — это часть развития транзакционного ИИ, когда ассистент не просто ищет информацию, а помогает выполнить конкретную задачу, например, купить товар. По оценке «Яндекса», к 2030 г. доля покупок, совершаемых через ИИ-ассистентов в России, может достигнуть 10% от общего объема онлайн-торговли, который превысит 30 трлн руб.

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Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews

Первым продуктом, который поступит в продажу в таком формате, станут наушники «Яндекс Дропс». Чтобы купить устройство, достаточно написать в чате с «Алисой AI» «Купить Яндекс Дропс». Компания тестирует сценарий, при котором покупатель знакомится с новинкой не на сайте или в интернет-магазине, а в диалоге с ИИ-ассистентом. В будущем такие интерфейсы могут стать для брендов отдельным каналом вывода новых продуктов на рынок.

«Впервые покупка нового устройства целиком, от знакомства до оплаты, живет внутри диалога с ИИ. Но уже скоро такие сценарии перестанут быть единичными: в ближайшие годы чат с ассистентом станет привычным местом, где люди не просто узнают о товарах, а покупают их. Для брендов это полноценный канал продаж — здесь можно не только рассказать о продукте, но и довести клиента до покупки на выгодных условиях, пройдя весь путь от интереса до оплаты в одном разговоре», — сказал Роман Маресов, руководитель подразделения транзакционного ИИ в «Яндексе».

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