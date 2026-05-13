ИИ-агент «Марта» в «Битрикс24» начал работать с данными «1С»

Агент «Марта AI» на базе BitrixGPT в «Битрикс24» получил возможность напрямую обращаться к базам «». Теперь пользователям не нужно вручную настраивать коннекторы: достаточно задать вопрос в чате, и агент самостоятельно установит соединение и вернет результат. Об этом CNews сообщил представитель «Битрикс24»

«Марта AI» обрабатывает четыре типа запросов к «»:

Остатки на складах. Агент принимает запрос в свободной форме — например, «Сколько корзин на складе в Москве?» — и возвращает актуальные данные из «1С».

Продажи. Марта выгружает документы реализации за конкретный день и формирует сводные отчеты по продуктам. Результат отображается в чате в виде структурированного списка с суммами.

Задолженности контрагентов. Агент предоставляет данные о дебиторской задолженности на любую указанную дату, что позволяет оперативно контролировать расчеты с партнерами без открытия «1С».

Справочники. Доступны данные из ключевых справочников «1С»: организации, склады, номенклатура, банки. Это упрощает поиск нужной записи без навигации по интерфейсу учетной системы.

импортонезависимость

Пользователи также могут создавать собственные сценарии. Для этого достаточно в карточке инструмента указать его название и описание с данными, которые возвращает ИИ-агент.

Пользователь отправляет запрос в чат — например, «Покажи долги контрагентов на сегодня» или «Что продали 15 апреля?». Агент обращается к «1С», получает данные и выводит результат в виде таблицы прямо в чате. Ручного открытия «1С» не требуется.

Функция ориентирована на специалистов, которым нужны актуальные цифры для оперативной сверки по остаткам или итогам дня.

Для подключения агента «Марта» и других ИИ-агентов к базам «1С» в «Битрикс24» необходимо настроить MCP-подключение. MCP (Model Context Protocol) — протокол, который позволяет ИИ-агентам взаимодействовать с базами знаний, внутренними инструментами и внешними сервисами.

