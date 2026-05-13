Первый отечественный BIOS исключили из реестра российского ПО

Из реестра отечественного ПО исключили российский BIOS. Записи в реестре лишилась разработка компании «Рикор» «из-за неактуальности сведений». С ужесточением требований со стороны Минцифры скоро столкнутся и другие разработчики, чьи системы ввода-вывода созданы с минимальной трансформацией иностранного кода, считают эксперты.



Исключение BIOS

Как выяснил CNews, разработанный производителем техники ООО «Группа Рикор» первый российский BIOS (система ввода-вывода, basic input-output system) исключили из реестра отечественного программного обеспечения. Запись удалена на основании поручения Минцифры от 12 мая 2026 г. по протоколу заседания экспертного совета.

В материалах Минцифры, с которыми ознакомился CNews, указана причина: подпункт «е» пункта 33 правил ведения реестра российского ПО (постановление Правительства №1236).

Как пояснили CNews в пресс-службе Минцифры, запись была исключена из-за неактуальности реестровых сведений после отсутствия реакции со стороны правообладателя.

«В данном случае речь идет об исключении ПО за неактуальные сведения в реестровой записи. Минцифры направляло запрос правообладателю о необходимости обновить сведения в реестровой записи. От правообладателя в настоящее время ответ не поступил. В соответствии с правилами ПО может быть исключено за неактуальные сведения», — пояснили CNews в пресс-службе Минцифры.

Наличие отечественной BIOS является одним из распространенных требований, которые указывают заказчики из государственного сектора в тендерах. «Рикор» объявил, что создал первый российский BIOS в начале 2018 г., а в 2023 г. внес ПО в российский реестр.

Генеральный директор «Рикор Групп» Борис Иванов прокомментировал ситуацию для CNews. Российский аналог BIOS действительно для компании в данный момент неактуален.

«Из продуктовой линейки "Рикор" были убраны серверы на базе процессоров AMD. В продуктовую линейку "Рикор" вводятся серверы на базе процессоров Intel Xeon Gen4/Gen5. В группе компаний функция написания ПО была выведена в отдельное юрлицо, которое занимается исключительно разработкой программного обеспечения — "Рикор ИИ"», — пояснил CNews Борис Иванов.

По словам главы компании, от «Рикор ИИ» будут подаваться все последующие заявки в Минцифры России. Но реестровая запись №16786 от 1 марта 2023 г. продлеваться не будет.

«В настоящее время идет процесс подготовки документации для подачи в реестр новых заявок на ряд программных продуктов, включая ПО "Базового ввода вывода"», — сообщил Борис Иванов.

Исключенное ПО

Согласно данным Минцифры, исключенный BIOS полностью совместим со спецификацией UEFI, что позволяет применять его в таких изделиях, как ноутбуки, моноблоки, персональные компьютеры, промышленные компьютеры, тонкие клиенты, а также в прочих устройствах, нуждающихся в BIOS.

Программа позволяет производить первичную инициализацию портов ввода-вывода вычислительных устройств, построенных на базе процессоров с архитектурой x86 производства компаний AMD и Intel.

В июле 2018 г. CNews сообщил, что «Рикор» разработал отечественный аналог BIOS. Речь шла о первой отечественной базовой системе, принципиальное отличие которой от импортных аналогов заключается в возможности сертификации исходного кода.

Компания уточняла, что анализ исходного кода и последующая сертификация являются обязательными условиями для применения ПО в российских государственных учреждениях. Они необходимы для поиска «закладок» и прочих недокументированных функций ПО, которые могут привести, например, к утечке данных.

Системой ввода/вывода «Рикор» планировалось оснащать все производимые холдингом сервера и системы хранения данных. Кроме того, на них также планировалось установлен модуль управления сервером (BMC «Рикор»), о разработке которого холдинг объявил в мае 2018 г.

Разработка BMC «Рикор» осуществлена на основе проекта с открытым исходным кодом (openbmc): производитель предоставляет пользователям системы доступ к исходным кодам для дальнейшей сертификации или внесения необходимых изменений.

«В разработанной версии BIOS, как, впрочем, и в других ИТ-продуктах холдинга, отсутствуют модули, представляющие потенциальную угрозу безопасности», — пояснял тогда Борис Иванов. По его словам, разработки «Рикор» могут легко проходить самые серьезные уровни сертификации и в этом смысле основными потребителями нашей продукции могут стать госкомпании и организации, связанные с безопасностью и обороной».

Продукция «Рикор» ориентирована в первую очередь на компании, заинтересованные в импортозамещении: производство полностью находится на территории России.

Мнение экспертов

Число различных вариантов российских BIOS в реестре Минцифры уже превысила три десятка. Как рассказал CNews источник в отрасли, большинство имеют в основе иностранный исходный код, чаще всего это американский разработчик AMI.

«Собственный исходный код для BIOS писали лишь несколько компаний (OpenYard, Fplus, «Ростелеком»). Минцифры еще в 2025 г. анонсировало ужесточение требований, а в 2026 г. начало проводить аудит внесенных решений на соответствие требованиям. В ближайшее время из Реестра исключат и другие компании, кто лишь минимально изменил иностранный код под свои устройства», — сообщил источник.

BIOS — это низкоуровневое системное ПО, в котором хранятся все базовые настройки устройства, необходимые для его корректной загрузки и работы.

«Решение в определенном смысле универсальное, так как за счет архитектуры BIOS можно адаптировать часть кода, которая отвечает за инициализацию аппаратной части, и при переходе на серверы, собранные на новых поколениях процессоров, для пользователя будет сохранен единый интерфейс», — пояснили CNews в производителе электроники Fplus, который в 2025 г. также представил отечественную систему ввода-вывода.

По словам представителя компании, некоторые производители используют американские или китайские BIOS и дополняют их своими модулями.

«Получается продукт, который формально выглядит отечественным, но по сути остается зависимым от зарубежных технологий. По нашей оценке, не более 20% всех производителей серверов в России инвестируют в создание собственных BIOS. Использование сторонних продуктов всегда связано с рисками. Например, нельзя гарантировать отсутствие "закладок" или других уязвимостей. Отсутствие кода с зарубежным происхождением позволяет пользователю иметь полный контроль над оборудованием», — считают в Fplus.

При этом производитель с собственным BIOS имеет преимущество в тендерах, так как в госзакупках прописано требование к наличию собственного BIOS или перспектива его поддержки в предлагаемом решении.