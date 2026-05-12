Платформа для электронной коммерции Ensi официально перешла в статус ИИ-совместимой

Компания «Гринсайт» (разработчик платформы Ensi) стала первой на российском рынке, кто обеспечил поддержку интеграции сторонних ИИ-агентов для разработки и развития проектов на собственной платформе. Об этом CNews сообщили представители «Гринсайт».

На платформе Ensi уже работают «Ашан», «Глория Джинс», «Иль де Ботэ», «Глобус» и другие крупные ритейлеры.

Цель обновления платформы — упорядочить неформальные подходы в ИИ-разработке, которые часто ведут к нечитаемому коду и техническому долгу, сократить стоимость и сроки создания новой функциональности на базе платформы, а также ускорить перевод простых операций в зону ноу-код, чтобы бизнес-пользователи платформы получили больше возможностей, реализация которых раньше требовала подключения разработчиков.

По оценкам разработчиков Ensi внедрение ИИ-совместимой функциональности может дать до 30% снижения срока выпуска новых функций (time to market).

«Ensi — решение в первую очередь для крупного бизнеса, поэтому при подготовке ее ИИ-совместимости мы выработали базовые принципы, важные именно в этом сегменте, которых придерживаемся в своем подходе: скорость, новый подход должен обеспечивать явную выгоду в ускорении разработки (относительно традиционного варианта); поддерживаемость, качество изменений в существующей кодовой базе важнее создания кода с нуля; отчуждаемость, практика реализовывается напрямую в платформе, а не остается кустарным инструментом конкретного разработчика», — сказал Павел Ситкин, исполнительный директор Ensi.

