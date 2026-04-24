В России создается первый публичный датасет интенсивной терапии РИКОРД: 5 300 клинических случаев для развития отечественных ИИ-решений в реанимации

НМИЦ по профилю «анестезиология и реаниматология (для взрослых)» Сеченовского университета стал базой для разработки национального гармонизированного датасета реанимационного пациента – РИКОРД. Этот набора данных станет фундаментом для российских ИИ-решений в интенсивной терапии. Проект реализуется совместно с индустриальным партнером «КваттроЛаб» – создателем уникальной реанимационно-анестезиологической информационной системы (РАИСа). Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета.

Главная проблема современных ИИ-систем в реанимации — зависимость от неполных и отсутствующих кодов МКБ-10 (международная классификация болезней десятого пересмотра). В условиях ОРИТ менее 30% случаев критических состояний получают код - это общемировой подход. Датасет РИКОРД решает эту проблему через внедрение «клинических фенотипов» — алгоритмической идентификации патофизиологических состояний на основе объективных критериев: витальных показателей, лабораторных данных и динамики состояния пациента. В датасете реализовано более 80 клинических фенотипов, включая сепсис, острый респираторный дистресс-синдром, острую почечную недостаточность и другие критические состояния.

«В процессе создания датасета разработчикам пришлось преодолевать барьер неточности данных, основанных на кодах МКБ. Так было введено понятие клинических фенотипов. Это алгоритмы, которые идентифицируют патофизиологические состояния на основе объективных критериев - витальных показателей, лабораторных данных и динамики состояния пациента. Благодаря этому ИИ-модели обучаются не на артефактах документирования, а на реальных клинических состояниях пациентов», – сказала Наталья Живица, аналитик отдела анализа образовательных программ и научных исследований Сеченовского университета. По мнению спикера, это кардинально меняет парадигму работы с данными в интенсивной терапии и открывает новые горизонты для создания решений, которые реально работают в условиях ОРИТ.

Эффективность подхода доказывает разработанная специалистами РАИСа (Реанимационной Анестезиологической Информационной Системы) модель машинного обучения, способная предсказывать развитие сепсиса за шесть часов до клинических проявлений. Такой результат стал возможен именно благодаря использованию заложенных принципов – клинических фенотипов и их алгоритмов, что позволяет не допускать «утечки данных из будущего» в модель на этапе ее обучения (data leakage) и корректно сформировать группы клинических случаев с целевой меткой (сепсис есть/сепсиса нет).

«Сепсис – одно из самых опасных состояний в реанимации с высокой смертностью, – сказала Ирина Ларина, руководитель аналитики РАИСа, – возможность предсказывать его развитие за несколько часов стало вызовом для нашей команды. Без качественно нового подхода к данным, реализованного в РИКОРД, создание аналогичных решений остается крайне затруднительным».

Директор НМИЦ по профилю «анестезиология и реаниматология (для взрослых)» Сеченовского университета Андрей Яворовский считает создание датасета РИКОРД не просто научным проектом, а стратегической инвестицией в технологический суверенитет и качество критической медицины будущего. «Мы закладываем фундамент, на котором будет строиться будущее искусственного интеллекта в критической медицине России», – сказал он.