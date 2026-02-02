Подтверждена совместимость решения «АНТ мТОиР» с «Ред ОС М»

Компании «Ред Софт» и «АНТ–ЦС» завершили тестирование мобильного решения «АТН мТОиР» в среде российской мобильной операционной системы «Ред ОС М». По итогам испытаний подтверждена корректная работа приложения на устройствах под управлением отечественной ОС.

В процессе проверки была подтверждена стабильность функционирования ключевых сценариев «АНТ мТОиР» на «Ред ОС М»: получение и обработка заданий, учет выполненных работ, взаимодействие мобильных бригад с учетными системами и работа в условиях ограниченной связи. Совместимость позволяет использовать решение на промышленных объектах и предприятиях с повышенными требованиями к безопасности ИТ-инфраструктуры.

«Ред ОС М» – российская мобильная операционная система, разработанная компанией «Ред Софт». Внесена в реестр отечественного ПО (№19638 от 18 октября 2023 г.), что подтверждает соответствие стандартам Минцифры России и возможность использования госорганами и компаниями с госучастием. «Ред ОС М» поддерживает работу отечественных СКЗИ и не содержит сервисов Google. Доступ к приложениям обеспечен через предустановленный RuStore. «Ред ОС М» позволяет сочетать в одном устройстве 2 режима работы: мобильный и настольный. В мобильном режиме пользователи получают привычный интерфейс и высокую производительность за счет запуска приложений Android без эмуляции. В настольном режиме устройство позволяет подключить мышь, клавиатуру и дисплей (при помощи кабеля или по беспроводному протоколу Wireless Display), а также пользоваться Linux-приложениями.

«АНТ мТОиР» – мобильное решение для оперативного управления и учета работ по техническому обслуживанию и ремонту промышленного оборудования. Приложение предназначено для оптимизации работы мобильных бригад: упрощает обработку заказов, помогает контролировать выполнение задач и обеспечивает прозрачность и точность данных.

Решение реализовано на Java для платформы Android и интегрируется с учетными системами за счет открытого API. АНТ мТОиР поддерживает работу как в онлайн-, так и в офлайн-режиме, что позволяет использовать его в полевых условиях при нестабильной связи. Поставка возможна по моделям SaaS и On-Premise.