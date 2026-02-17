Создан легкий двигатель для БПЛА из российских компонентов

В Самаре создали прототип легкого поршневого двигателя для БПЛА, который собран полностью из отечественных компонентов и благодаря применению полимерных материалов имеет массу на 15% меньше импортных аналогов.



Легкий двигатель для БПЛА из отечественных компонентов

Сотрудники Института двигателей и энергетических установок (ИДЭУ) Самарского университета им. Королева создали легкий поршневой двигатель для для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщили представители вуза на своем сайте.

Прототип двигателя под названием «Добрыня» прошел испытания в сложных погодных условиях, во время которых управлялся электронной системой управления, разработанной научным подразделением ИДЭУ. «Добрыня» собран из отечественных компонентов.

«Впервые для двигателей такого класса в качестве конструкционных были применены полимерные материалы, что позволило уменьшить массу двигателя примерно на 15% по сравнению с аналогичными импортными образцами», — отметил Виталий Смелов, директор Института двигателей и энергетических установок Самарского университета им. Королева.

Самарский университет Двигатель «Добрыня» прошел стадию испытания прототипа и готовится к испытаниям опытного образца

Опытный образец планируется испытать к лету 2026 г. Работы ведутся на базе созданного в Самарском университете им. Королева малого инновационного предприятия «Аэрокосмические технологии» при финансовой поддержке Фонда Национальной технологической инициативы, выдавшего проекту грант.

Характеристики двигателя

«Добрыня» — это одноцилиндровый двухтактный поршневой двигатель внутреннего сгорания мощностью 5 л.с., рабочий объем — 55 куб. см, расход топлива — до 2,2 л в час, масса — около 1,5 кг. Двигатель имеет длину 20 см, ширину — 9,5 см, высоту — 18 см, работает на бензине марок АИ-92 или АИ-95.

Система управления, разработка которой велось параллельно, включает распределенный впрыск топлива, электронный привод дроссельной заслонки и электронное микропроцессорное зажигание. Она предназначена для двигателей с рабочим объемом 50-300 куб. см и количеством цилиндров от одного до четырех.

Инженеры разработали не один двигатель, а целое семейство. «В семейство вошли одно-, двух- и четырехцилиндровые двигатели, а также гибридные силовые установки для БПЛА коптерного типа – когда двигатель внутреннего сгорания используется для выработки электроэнергии для электродвигателей коптера. Часть моделей семейства будут карбюраторными, часть – инжекторными, с электронным дросселем», — пояснил Андрей Булатов, руководитель проекта разработки двигателя, доцент Передовой инженерной школы Самарского университета им. Королева.

Локализация комплектующих для БПЛА

К концу 2025 г. российским производителям комплектующих для беспилотных авиационных систем (БАС) удалось локализовать значимую часть (50%-60%) производственных процессов, как писал CNews в феврале 2026 г. В 2024 г. уровень локализации комплектующих для БАС составлял около 40%, еще 40% были локализованы частично и оставшиеся 20% не могли быть произведены российскими производителями.

В 2026 г. в России новосибирское конструкторское бюро «Спектр» запустит в сотрудничестве с НПП «Исток» и «Горный-ЦОТ» серийное производство самого большого на данный момент электрического авиационного двигателя для тяжелых БПЛА. Устанавливать его будут на серийный транспортный октокоптер «Илья Муромец».

Ученые передовой инженерной школы Московского авиационного института (МАИ) разработали также универсальный электродвигатель для тяжелых БПЛА, который можно использовать как для коптеров, так и для планеров. Он был испытан весной 2025 г. Двигатель почти полностью состоит из отечественных компонентов, а при запуске серийного производства в своем классе сможет конкурировать с китайскими аналогами.