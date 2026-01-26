Платформа для корпоративных коммуникаций «Бриз» получила официальную совместимость с Dynamic Directory

Компания «К2Т», разработчик платформы для корпоративных коммуникаций и совместной работы «Бриз», и НТЦ ИТ «Роса», российский разработчик инфраструктурного и системного ПО, объявили о завершении успешного тестирования и подтверждении полной совместимости платформы «Бриз» с системой управления службой каталогов Dynamic Directory. Интеграция позволяет организациям выстраивать безопасную и централизованную систему управления доступом и учетными записями сотрудников на базе отечественных решений.

Совместимость с Dynamic Directory дает корпоративным заказчикам возможность использовать уже существующую инфраструктуру каталогов для централизованного управления пользователями в платформе «Бриз». Решение поддерживает единый вход (SSO), автоматизацию процессов назначения и отзыва прав доступа, а также актуализацию пользовательских данных в режиме реального времени. Такой подход снижает нагрузку на ИТ-службы, упрощает администрирование и повышает уровень информационной безопасности рабочих процессов.

«Совместимость с Dynamic Directory — важный шаг в развитии платформы для корпоративных коммуникаций и совместной работы «Бриз». Мы стремимся обеспечить бесшовную интеграцию с уже существующими ИТ-системами наших клиентов, чтобы минимизировать затраты на внедрение и повысить уровень безопасности рабочих процессов», — отметила генеральный директор компании «К2Т» Анастасия Николаева.

Со своей стороны в НТЦ ИТ «Роса» подчеркивают, что развитие экосистемы совместимых отечественных решений является ключевым фактором при построении устойчивой ИТ-инфраструктуры.

«Интеграция Dynamic Directory с платформой «Бриз» расширяет возможности заказчиков по построению единого цифрового пространства для работы и коммуникаций. Такие решения позволяют организациям отказаться от зарубежных продуктов без потери функциональности и с сохранением высокого уровня безопасности», — отметил директор по стратегическому развитию НТЦ ИТ «Роса» Вячеслав Кадомский.

Платформа «Бриз» продолжает развиваться за счет интеграции с популярными корпоративными системами и укрепляет свои позиции как универсальное решение для командной работы, деловых коммуникаций и видео созвонах в государственном и коммерческом секторах.