Британский разработчик ARM представил первый за 35 лет собственный процессор — «убийцу» Intel и AMD

Британский разработчик чипов ARM впервые за 35 лет представил собственный физический процессор. Новинку презентовали под названием AGI CPU, а первым клиентом компании стала корпорация Meta* (компания признана экстремистской организацией на территории России). Ранее компания ARM занималась исключительно лицензированием своих архитектур, но теперь перешла к выпуску готового кремния, чтобы конкурировать на рынке ИТ-оборудования для центров обработки данных.

Создание процессора

Компания ARM, чьи архитектуры лежат в основе практически всех мобильных процессоров, анонсировала свой первый процессор AGI CPU для центров обработки данных (ЦОД), об этом говорится на сайте компании. Процессор ориентирован на агентную ИТ-инфраструктуру для развития технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Генеральный директор Рене Хаас (Rene Haas) презентовал новинку под названием AGI CPU на мероприятии в Сан-Франциско, а первым клиентом компании стала корпорация Meta* (компания признана экстремистской организацией на территории России). В 2026 г. Meta планирует направить на капитальные затраты до $135 млрд, а также намерена использовать новые чипы для повышения эффективности своей ИТ-инфраструктуры ИИ.

В ARM заявляют, что стойка с процессорами AGI CPU обеспечивает вдвое большую производительность на ватт по сравнению с традиционными решениями на архитектуре x86. Эксперт Moor Insights Патрик Мурхед (Patrick Moorhead) отметил, что даже получение 5% от капитальных вложений Meta станет для британского разработчика переломным моментом с точки зрения выручки.

До марта 2026 г. успех компании ARM в серверном сегменте оценивался преимущественно по количеству партнеров, использующих ее архитектуру, — среди них Amazon (Graviton), Google (Axion) и Microsoft (Cobalt). Теперь ARM выводит на рынок собственный готовый процессор, который будет напрямую конкурировать за место в стойках дата-центров с решениями Intel и AMD.

По заявлению разработчиков, новый продукт ориентирован на агентную ИТ-инфраструктуру для ИИ. В свою очередь, AMD также планирует выпустить процессоры, основанные на архитектуре ARM. Таким образом, конкуренция в сегменте серверных процессоров для задач ИИ существенно обостряется.

Технические данные

Процессор AGI CPU изготовлен по трех нанометровому технологическому процессу на мощностях тайваньской компании TSMC. Чип оснащен 136 ядрами Neoverse V3.

Процессор обеспечивает детерминированную производительность: каждое ядро обрабатывает выделенный программный поток без троттлинга т.е. принудительного снижения частоты при повышении температуры и простоев. Такая архитектура особенно важна для стабильной круглосуточной работы ИИ-моделей. Тепловой пакет (TDP) процессора составляет 300 Вт.

Партнеров у ARM много

Список партнеров и первых заказчиков выглядит, как сборная лидеров ИТ-индустрии. В число первых клиентов также вошли OpenAI, Cerebras, Cloudflare и SAP. Процессоры AGI CPU будут работать в паре с графическими или специализированными ускорителями, беря на себя задачи по перемещению данных и координации работы тысяч ИИ-агентов.

Конкуренция серверных процессоров

Эксперты считают, что выход ARM на рынок с собственным серверным процессором может существенно изменить расстановку сил в сегменте серверных процессоров, который на протяжении многих лет был поделен между Intel и AMD.

Учитывая мощную поддержку экосистемы со стороны таких технологических гигантов, как Amazon, Google, Microsoft, Nvidia и Samsung, а также использование самого современного трех нанометрового техпроцесса, у новой платформы ARM AGI CPU имеются все предпосылки для завоевания значительной доли рынка ИТ-инфраструктуры ИИ.

По информации TechCrunch, появление полноценного «железа» от ARM, ориентированного на высокопроизводительные ИИ-задачи, способно серьезно усилить конкуренцию и ускорить технологическое развитие всего серверного рынка.

