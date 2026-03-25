Совфед готовит введение «санитарных правил» для ИИ в образовании

В Совете Федерации России готовят законопроект, который установит правила использования искусственного интеллекта в образовании. При этом речь не идет о запрете технологий. По оценкам системы «Антиплагиат», около 25% учащихся в 2026 г. уже используют нейронные сети при написании работ, однако опросы показывают, что фактически этот показатель может достигать 80-87%.

Правила для образовательной сферы

Совет Федерации (Совфед) России готовит ограничения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в образовании, пишут «Ведомости». Речь идет не о запрете технологий, а о введении так называемых «санитарных правил».

В сфере использования ИИ в образовательных целях следует ввести регулирование. С таким предложением выступила председатель Infowatch, член правления Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) Наталья Касперская на общественном совете при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) 24 марта 2026 г. По ее словам, рабочая группа по вопросам нормативно-правового регулирования различных аспектов, связанных с ИИ-технологиями, при Совфеде готовит законопроект, в котором будут содержаться соответствующие инициативы.

По данным системы «Антиплагиат», около 25% студентов в 2026 г. используют ИИ-технологии при написании работ. В то же время, по опросам студентов, 87% из них признаются, что так или иначе прибегают к помощи ИИ. «Это говорит о том, что вузы не понимают, кого они готовят, а работодатели — кого они нанимают, мы рискуем получить поколение совершенно необразованное», — сетует Наталья Касперская.

Опросы Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) показали, что уже в 2024 г. более 80% студентов прибегали к помощи ИИ и около 50% использовали его для списывания, а за 2025 г. доля преподавателей, применяющих ИИ-технологию, возросла с 20% до более 60%.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Помимо этого эксперт отметила, что при регулировании ИИ на государственном уровне следует учесть и социальные вопросы: «Уже в 2026 г. по ряду специальностей ИИ заменяет людей, в частности журналистов, юристов, младших программистов и других белых воротничков». По ее мнению, необходимо предусмотреть нормативно-правовую базу, которая защитила бы кадры от пагубного воздействия этих ИИ-технологий.

Целью законопроекта не является ограничение развития ИИ, уточнила Наталья Касперская в комментарии «Ведомостям». Она подчеркнула, что ИИ-технологии развиваются крайне высокими темпами, и их прямое регулирование на данном этапе было бы нецелесообразным. Вместо этого, по ее мнению, необходимо в первую очередь сосредоточиться на предотвращении вредного применения ИИ в социальной сфере, государственном управлении и образовании. Для этого Касперская предложила ввести специальные «санитарные правила», которые ограничивали бы именно бездумное и бесконтрольное использование ИИ-технологий, не создавая при этом барьеров для их развития. Конкретные предложения, вошедшие в законопроект, Касперская не озвучила.

Рассмотрение различных вариантов

Минцифры получает различные предложения по законодательному регулированию использования ИИ, в том числе и от Совфеда, и внимательно их рассматривает с участием федеральных органов власти и заинтересованных организаций, утверждает представитель ведомства. При этом там, по его словам, придерживается подхода, согласно которому соответствующий закон должен носить рамочный характер, а особенности регулирования закреплены на уровне отраслевого законодательства с учетом специфики отраслей.

Определить варианты использования ИИ

По словам исполнительного директора компании «Антиплагиат» Евгения Лукьянчикова, проблема тут состоит в разграничении допустимых и недопустимых вариантов использования ИИ. Для этого требуется проработка академической этики и такая работа уже ведется, добавил он. Обнаружение сгенерированного контента в 2026 г. технически возможно, но пока не со 100% точностью, небольшой процент ошибки все же остается, признается Лукьянчиков. Сама по себе детекция не является оценкой: она указывает на те части текста, по которым преподаватель может дополнительно опросить учащегося и убедиться, что материал им усвоен, добавил он.

Совет Федерации
Студентам довольно сложно запретить использовать нейронные сети и отследить и вовсе практически невозможно, согласен старший преподаватель Высшей школы современных социальных наук Московского государственного университета (ВШССН МГУ) имени М.В. Ломоносова Тимофей Воронин. Поэтому в первую очередь необходимо рассказывать о том, как эти ИТ-инструменты можно эффективно и корректно применять в образовании, поскольку главная проблема заключается именно в неумелом использовании, считает эксперт. Неправильные промпты, отсутствие вычитки и проверки фактов приводят к появлению несуществующих источников литературы, выдуманным названиям компаний, отсутствию прослеживаемой логики в тексте и многое другое, перечислил он.

При найме молодых ИТ-специалистов навык работы с нейросетями и ИИ-агентами чаще всего рассматривается как положительный либо даже как необходимый, отметил «Ведомостям» юрист human resources (HR)-департамента Cloud.ru Михаил Семенов. Поэтому работодатели, по его словам, наоборот, ожидают от вузов выпуска специалистов с навыками работы с ИИ и пониманием принципов его работы. В ИТ же позиция – «ИИ не заменит программистов, программистов заменят программисты, использующие ИИ», считает он. Впрочем, не только студенты используют эту технологию для эффективной работы.

Правовой режим

В марте 2026 г. использование ИИ в России регулируется исключительно в рамках экспериментальных правовых режимов. Правительство России ведет работу над законопроектом о регулировании ИИ-технологий, об этом 6 февраля 2026 г. журналистам сообщил представитель вице-премьера Дмитрия Григоренко.

От гарантии до обслуживания: на что смотреть при выборе поставщика компьютерной техники
От гарантии до обслуживания: на что смотреть при выборе поставщика компьютерной техники

Согласно информации, в законопроекте планируется установить: критерии отнесения нейронных сетей к категории «российских»; нормы в сфере авторского права при использовании ИИ; требования к обязательной маркировке контента, созданного с помощью ИИ; обязанности ИТ-разработчиков, операторов и пользователей ИИ; меры ответственности за нарушения в данной сфере.

Как уже писал CNews, сам законопроект направлен на создание комплексной нормативной базы для безопасного и эффективного развития технологий искусственного интеллекта в России.

Правительство России предлагает здесь придерживаться гибкого подхода, говорил сам вице-премьер. По его словам, необходимо, например, предотвратить применение ИИ для совершения преступлений и признать использование технологии отягчающим обстоятельством. 18 марта 2026 г. законопроект был опубликован на портале нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

Антон Денисенко

Другие материалы рубрики

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир

Британский разработчик ARM представил первый за 35 лет собственный процессор — «убийцу» Intel и AMD

Без шума и пыли: что умеет новый потоковый сканер из России

Крупнейшее ИТ-мероприятие лета «CNews FORUM Кейсы 2026». Первые спикеры уже определены

Как меняются подходы к сопровождению ИТ-систем

Курьеров лишают последнего заработка. Роботы-доставщики «Яндекса» появятся еще в пяти городах

Техника

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные ИИ-сервисы для продуктивной работы: выбор ZOOM

Лучшие бесплатные видеоредакторы для смартфона: выбор ZOOM

Наука

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь
