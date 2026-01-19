CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Решение «Сбера» поможет компании «АльфаСтрахование» повысить технологическую независимость

«АльфаСтрахование» успешно импортозаместила иностранную платформу Nexus Sonatype для управления компонентами программного обеспечения (ПО) решением Platform V Works::Artifactory от «СберТеха». Страховая компания перешла на инструмент всего за три месяца без остановки рабочих процессов и дополнительных затрат. Продукт обеспечил необходимый уровень производительности и безопасности для ИТ-задач компании «АльфаСтрахование»: внутренней разработки, управления публичными библиотеками, хранения сервисов, используемых для предоставления услуг клиентам. Об этом CNews сообщил представитель Сбербанка.

Команда разработчиков получила знакомый программный интерфейс и функциональность — не потребовалось проводить обучение и перенастройку процессов разработки и систем, работающих с новым инструментом. По итогам внедрения Platform V Works::Artifactory компания сохранила гибкость управления артефактами (элементы, описывающие архитектуру, дизайн и функции применяемого в компании ПО) и снизила зависимость собственной разработки от иностранного ПО. Всё это реализовано без дополнительных расходов на изменение подсистем и методологии написания и развёртывания кода.

При выборе отечественного продукта для миграции «АльфаСтрахование» руководствовалась как характеристиками самого решения — совместимостью с ИТ-системами компании, готовностью к интеграции, — так и уровнем экспертности вендора.

Для усиления собственной разработки «АльфаСтрахование» также внедрила и использует другой продукт от СберТеха для анализа качества кода — Platform V Works::CodeScanner. Он помогает команде приводить код в соответствие современным стандартам разработки, находить уязвимости, устранять дефекты и управлять техническим долгом.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка, сказал: «Сегодня конкурентное преимущество в финансовой отрасли зависит от скорости реакции на изменения и вывода продуктов. Наши решения позволяют достичь этого за счёт радикального ускорения релизных циклов. Отдельный драйвер роста — импортозамещение. Это не просто замена вендоров, а вклад в развитие технологического суверенитета России. Уход от импортных платформ — мощный драйвер для модернизации технологий и масштабирования бизнеса российских компаний. Мы рады, что «АльфаСтрахование» выбрала для этого надёжный продукт от «СберТеха».

Максим Маслов, технический директор компании «АльфаСтрахование», отметил: «Нам как компании из финансовой сферы, где особенно высоки требования к сохранности данных, важно предоставлять своим клиентам надёжные и безопасные сервисы. Для их создания и поддержки мы развиваем производительную и устойчивую инфраструктуру, автоматизируем процессы, используем новые технологии, и внедрение продуктов «СберТеха» — ещё один шаг на этом пути. Мы бесшовно мигрировали на Platform V Works::Artifactory, сохранив функциональность систем и продуктивность команд, а также интегрировали в разработку Platform V Works::CodeScanner, чтобы улучшать качество написанного кода. В дальнейшем планируем рассмотреть решения вендора для повышения информационной безопасности».

