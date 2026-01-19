«ПМХ-Инфотех» разработала программу электронной очереди для ускорения разгрузки лома

Компания «ПМХ-Инфотех» разработала и внедрила в «Промсорт-Урале» и «Промсорт-Калуге» программу электронной очереди для автотранспорта, поставляющего металлолом. Программа позволила упорядочить грузопоток и оптимизировать схему логистики: время разгрузки автомобилей сократилось на 35%, а общее время нахождения водителей на площадке – в 2 раза.

Поставщики лома получили возможность выбирать удобное время и бронировать свободные окна в системе «Электронная очередь». После оформления заявки все участники процесса получают уведомления, а статус поставки отображается и обновляется в режиме реального времени – от создания заявки до завершения разгрузки.

Электронная очередь управляется в едином цифровом контуре и синхронизируется с внутренними системами предприятий, включая КПП и весовые комплексы, а также с внешними системами регистрации заявок. Программа позволяет отслеживать движение транспорта и ход разгрузки без ручного ввода. Операторы и логисты в реальном времени видят загрузку площадок и могут гибко перераспределять временные окна, предотвращая заторы и простои заводского оборудования.

«ПМХ-Инфотех» – аккредитованная ИТ-компания промышленно-металлургического холдинга, которая сопровождает корпоративные информационные системы предприятий ПМХ и партнёрской компании «Промсорт». Специалисты ИТ-компании управляют базами данных, разрабатывают VR-тренажёры, автоматизируют технологические процессы и внедряют искусственный интеллект.