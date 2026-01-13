Dotspace и «Ред ОС»: подтверждена полная совместимость для изолированных инфраструктур

Компании Crafttech и «Ред Софт» подтвердили полную совместимость платформы для совместной работы Dotspace с российской операционной системой «Ред ОС». Испытания показали, что продукты стабильно и корректно интегрированы друг в друга. Это открывает новые перспективы ее применения в корпоративных и государственных инфраструктурах.

Теперь компании могут развернуть Dotspace в среде «Ред ОС» версий 7.3 и 8 в полностью изолированных инфраструктурах, сохраняя весь функционал и гарантируя соответствие строгим требованиям информационной безопасности.

«Подтверждение совместимости Dotspace с отечественной «Ред ОС» открывает новые возможности для компаний, которым важно сочетать полный функционал современной платформы для совместной работы с требованиями информационной безопасности в изолированных инфраструктурах. Мы также продолжаем тестирование совместимости других версий и компонентов Dotspace с «Ред ОС» и готовим новые анонсы для пользователей», — сказал Александр Лакизо, руководитель отдела информационных технологий Crafttech.

«Мы рады, что экосистема отечественной операционной системы «Ред ОС» пополнилась еще одним решением — платформой Dotspace. Подтверждение полной совместимости — это важный шаг в расширении возможностей для корпоративных и государственных заказчиков, которые требуют от ИТ-инфраструктуры не только высокой функциональности, но и строгого соответствия требованиям безопасности в условиях изоляции. Мы видим большой потенциал для совместного внедрения наших продуктов и продолжаем активную работу по тестированию других компонентов Dotspace», — сказала Анна Авхимович, руководитель направления «Маркетинг» технологического партнерства «Ред Софт».