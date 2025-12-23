CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

«Аскон» стал партнером компании «Гамма Тех» из корпорации ITG

«Гамма Тех» (направление систем автоматического проектирования корпорации ITG) и разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор «Аскон» объявили о партнерстве. Сотрудничество объединяет экспертизу «Гамма Тех» в области высокоточного электромагнитного моделирования устройств СВЧ-диапазона и опыт интегратора по внедрению и адаптации профессиональных систем проектирования. Об этом CNews сообщили представители «Гамма Тех».

«Аскон» — интегратор САПР с развитой сетью внедрения и экспертизой в работе с инженерными системами. Этот опыт позволит компании поставлять САПР «Гамма» заказчикам, которые доверяют и активно работают с «Аскон», а также оказывать им консультационную и техническую поддержку.

«Партнерство с «Аскон» – это значимый шаг на пути развития нашей экосистемы. Мы видим большой синергетический эффект в объединении функциональной CAE-платформы «Гамма» с рыночным охватом и опытом внедрения партнера для продвижения интегрированного комплексного решения», – отметил Роман Тихонов, генеральный директор «Гамма Тех».

CAE-платформа «Гамма» предназначена для автоматизированного проектирования и электромагнитного анализа компонентов радиоэлектронных систем. Решение обеспечивает высокоточное моделирование антенн, фазированных антенных решеток, фильтров, печатных плат и других устройств СВЧ-диапазона. Области применения платформы охватывают авиационно-космическую отрасль, судостроение, телекоммуникации и научные исследования.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как выбрать корпоративный мессенджер, который защитит данные от утечек?

Ветеран Microsoft требует переписать всю Windows на любимом языке разработчиков Linux

Из рутины — в игру: как FM Logistic вовлекла 7000 сотрудников и ускорила процессы в 3 раза с HRM-порталом

Почта Франции парализована. Хакеры заблокировали платежи и доставку

Дмитрий Золотарёв, ICL Soft: Для фармы не может быть коробочного CRM-решения

В Подмосковье началось первое серийное производство базовых станций

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: моющий робот-пылесос с роликовой шваброй

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще