«Аскон» стал партнером компании «Гамма Тех» из корпорации ITG

«Гамма Тех» (направление систем автоматического проектирования корпорации ITG) и разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор «Аскон» объявили о партнерстве. Сотрудничество объединяет экспертизу «Гамма Тех» в области высокоточного электромагнитного моделирования устройств СВЧ-диапазона и опыт интегратора по внедрению и адаптации профессиональных систем проектирования. Об этом CNews сообщили представители «Гамма Тех».

«Аскон» — интегратор САПР с развитой сетью внедрения и экспертизой в работе с инженерными системами. Этот опыт позволит компании поставлять САПР «Гамма» заказчикам, которые доверяют и активно работают с «Аскон», а также оказывать им консультационную и техническую поддержку.

«Партнерство с «Аскон» – это значимый шаг на пути развития нашей экосистемы. Мы видим большой синергетический эффект в объединении функциональной CAE-платформы «Гамма» с рыночным охватом и опытом внедрения партнера для продвижения интегрированного комплексного решения», – отметил Роман Тихонов, генеральный директор «Гамма Тех».

CAE-платформа «Гамма» предназначена для автоматизированного проектирования и электромагнитного анализа компонентов радиоэлектронных систем. Решение обеспечивает высокоточное моделирование антенн, фазированных антенных решеток, фильтров, печатных плат и других устройств СВЧ-диапазона. Области применения платформы охватывают авиационно-космическую отрасль, судостроение, телекоммуникации и научные исследования.