ИИ впервые победил всех людей-программистов на престижном международном соревновании. Их было больше 800

Разработчики из стартапа Sakana AI объявили в январе 2026 г., что их агент ALE-Agent занял первое место на международном турнире по программированию, обойдя 804 участника. Это первый случай, когда искусственный интеллект выигрывает крупное соревнование по решению эвристических задач в реальном времени.

Международный турнир

Представители японского стартапа Sakana AI объявили в январе 2026 г. о знаковом достижении: их агент с искусственным интеллектом (ИИ) ALE-Agent занял первое место в четырехчасовом соревновании AtCoder Heuristic Contest 058 (AHC058). ИИ-агент обошел 804 программиста. Это стало первым случаем в истории, когда ИИ одержал победу в крупном соревновании по программированию в режиме реального времени.

ИИ-агент — это автономная программа на основе ИИ-технологий, которая самостоятельно принимает решения, планирует и выполняет сложные задачи для достижения поставленной цели, используя различные ИТ-инструменты (API, базы данных) с минимальным вмешательством человека. Он отличается от обычных чат-ботов способностью к адаптации, самообучению и комплексной работе, а не просто следованию сценарию, превращаясь в цифрового ассистента или исполнителя.

AtCoder Heuristic Contest (AHC) — это серия регулярных соревнований на онлайн-платформе AtCoder, которые сильно отличаются от классических AtCoder Beginner Contest (ABC), AtCoder Regular Contest (ARC), AtCoder Grand Contest (AGC). Здесь нет задачи найти оптимальное решение — вместо этого нужно написать программу, которая найдет максимально хорошее (но почти всегда приближенное) решение очень сложной комбинаторной/оптимизационной задачи. По состоянию на январь 2026 г., на AHC обычно есть одна большая задача на 5-14 дней, но иногда и короче. Рейтинг AHC отдельный от обычного AtCoder-рейтинга и не падает при плохом выступлении. Многие AHC-контесты дают GP30-баллы для квалификации на AtCoder World Tour Finals. Часто используются генеративные ИИ, но с ограничениями. Популярные темы на турнире AHC: размещение, маршрутизация, расписания, графовые задачи, симуляции и т.д.

Unsplash - Rahul Mishra ИИ впервые победил 804 программистов на международном соревновании по решению эвристических задач в реальном времени

Четырехчасовой турнир AHC058 прошел еще 14 декабря 2025 г., а победа обошлась компании примерно в $1,3 тыс. — столько стоили вызовы аpplication programming interface (API) к GPT-5.2 и Gemini 3 Pro, на которых основан ALE-Agent.

Участие в соревновании

Задачи на AHC058 моделировали сложный процесс иерархического производства, где требовалось оптимизировать план выпуска машин, которые, в свою очередь, производят другие машины. Подобные задачи напрямую отражают реальные промышленные и логистические вызовы. ИИ-агент начал отправлять решения спустя два часа после начала состязания и сразу вышел в лидеры. До самого финала он вел напряженную борьбу с одним из сильнейших программистов под ником yosupo, но за полтора часа до конца окончательно закрепился на первом месте.

Sakana AI Прогресс в подсчете очков во время конкурса

Наиболее впечатляющим аспектом победы стало то, что ИИ самостоятельно разработал алгоритм, который не предусматривали авторы задач для AHC058. Вместо ожидаемых стандартных подходов, таких как жадные алгоритмы или симулированный отжиг, ИИ-агент от Sakana AI создал эвристику виртуальной мощности. Этот подход позволяет оценивать эффективность еще не запущенных в производство машин так, будто они уже работают. ALE-Agent также реализовал нестандартные операции локального поиска, позволяющие кардинально перестраивать производственный план и избегать локальных оптимумов. Автор задачи и один из сильнейших участников турнира Хироми Нотидэ (Hiromi Notide) признался, что был поражен результатом ИИ-агента, так как считал задачу чрезвычайно сложной для больших языковых моделей.

Наличие потенциала для развития

Несмотря на историческую победу, эксперты отмечают, что это важная веха, но не переломный момент. Виртуальный рейтинг ALE-Agent в общей таблице AtCoder соответствует лишь 66 месту среди активных пользователей, а в предыдущих турнирах он занимал позиции с 8 по 53.

Разработка цифровых программистов

Sakana AI — токийский стартап в области ИИ-исследований, основанный в середине 2023 г. бывшим ученым Google Brain Дэвидом Ха (David Ha) и соавтором архитектуры Transformer Ллионом Джонсом (Llion Jones), совместно с бывшим директором по операциям Stability AI Реном Ито (Ren Ito). При поддержке ведущих венчурных фондов Кремниевой долины и японских корпоративных гигантов, Sakana AI привлекла начальный раунд в $30 млн и около $200 млн в рамках серии А менее чем за год т.е. в 2024 г. — достигнув оценки в $1,5 млрд. В 2026 г. Sakana AI является самым дорогим стартапом Японии с оценкой в $2,65 млрд.

Sakana AI Положение ALE-Agent в турнирной таблице

Стратегическое видение руководства лаборатории Sakana AI заключается в создании принципиально нового поколения ИИ т.е. природно-вдохновленного. В отличие от традиционного подхода, ориентированного на разработку одной сверхкрупной монолитной ИИ-модели, ИТ-компания делает ставку на распределенные ИТ-системы, в которых множество относительно небольших ИИ-моделей взаимодействуют и сотрудничают по принципу природных коллективных ИТ-систем — в частности, аналогично скоординированному движению стаи рыб или роя. Для реализации данного подхода команда Sakana AI разработала и опубликовала в открытом доступе эволюционные алгоритмы, позволяющие эффективно объединять уже существующие открытые ИИ-модели в новые, высокопроизводительные композиционные ИТ-системы. Ключевое же преимущество предложенного метода — существенное сокращение объема необходимого дообучения и вычислительных ресурсов по сравнению с классическим или обучением моделей с нуля.