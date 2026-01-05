Microsoft закрывает разработку легкой Windows 11 для дешевых ПК

Microsoft официально объявила о прекращении поддержки Windows 11 SE, созданной специально для школьных ноутбуков. Операционная система была разработана для бюджетных компьютеров и образовательного сегмента: ИТ-система ограничивала список приложений, разрешая запускать только одобренные администратором. Разработчики ИТ-компании посоветовали ИТ-администраторам учебных заведений заранее планировать переход на обычную версию Windows 11.

Закрытие проекта

Microsoft в январе 2026 г. официально объявила о прекращении поддержки Windows 11 SE, созданной специально для школьных ноутбуков, пишет Digital Trends. Проект уже официально закрыт, а поддержка операционной системы (ОС) полностью завершится 13 октября 2026 г.

В 2021 г. вместе с ноутбуком Surface Laptop SE Microsoft представила специальную редакцию Windows 11 SE. Основной особенность ОС заключается в том, что она работает в облаке. Microsoft создала ее для образовательных учреждений, поэтому она предназначена для учителей, школьных ИТ-администраторов и студентов. Windows 11 SE предназначена как для детей, которые только начинают свой путь в обучении, так и для учащихся более старших классов школы. Windows 11 SE предлагала упрощенный интерфейс, но была не такой легкой, как решения от сторонних ИТ-разработчиков. Спустя четыре года Microsoft прекращает развитие этой версии — проект официально закрыт.

На фоне активного обсуждения окончания основного цикла поддержки Windows 10 (14 октября 2025 г.) и ограниченного продления обновлений безопасности лишь до октября 2026 г. в рамках платной программы Extended Security Updates (ESU), Microsoft внесла существенные изменения в официальный документ жизненного цикла Windows 11 SE.

Microsoft Microsoft закроет проект по разработке облачной бюджетной версии ОС Windows 11 для использования в образовательных учреждениях

Руководство ИТ-компании фактически подтвердили отказ от дальнейшего развития и поддержки данной редакции ОС, предназначенной преимущественно для рынка образования. В обновленной дорожной карте Microsoft прямо указано, что Windows 11 SE не получит обновление до версии 25H2 (ранее ожидалось к концу 2025 г. или началу 2026 г.), которое станет следующей крупной функциональной сборкой для всех остальных редакций Windows 11.

Таким образом, после выхода текущей версии Windows 11 SE останется без каких-либо значимых функциональных и качественных обновлений, а поддержка будет ограничена лишь критическими исправлениями безопасности в рамках уже действующего цикла жизненного цикла (до 2028-2029 г. в зависимости от конкретной сборки). Данное решение свидетельствует о стратегическом сворачивании направления Windows 11 SE и переориентации образовательного сегмента на стандартные редакции Windows 11 (в том числе через программу Windows 365 Education и облачные решения Microsoft).

Организациям и образовательным учреждениям, использующим Windows 11 SE, рекомендуется в ближайшее время оценить риски и спланировать миграцию на поддерживаемые редакции Windows 11.

Разница Windows 11 SE и Windows 11

У Windows 11 SE было несколько отличий от обычных редакций. В ней отсутствовали такие функции, как размещение более двух окон на экране, виджеты Windows и Microsoft Store. Все приложения в Windows 11 SE открывались только в полноэкранном режиме, а файлы по умолчанию сохранялись в OneDrive.

Попытка конкурировать

Цель программистов Microsoft в 2021 г. заключалась в том, чтобы создать изначально легкую, облачно-ориентированную ИТ-систему для недорогих устройств в сфере образования. Ведь Windows 11 SE была очередной попыткой Microsoft потеснить ChromeOS на рынке недорогих устройств для образования.

Aiartgenerator Попытка конкурировать

Windows 11 SE создавали как замену провальной Windows 10 S — но история повторилась. Однако инициатива так и не получила развития — по сути, единственным массовым устройством с этой ОС стал Surface Laptop SE. Полноценного преемника у Windows 11 SE так и не появилось, но уже в 2026 г. руководство Microsoft без лишнего шума сворачивает проект.

Сокращение в игровом направлении

Как писал CNews летом 2025 г., корпорация Microsoft уволила около 200 сотрудников игровой студии King, создавшей очень популярную мобильную игру Candy Crush. Это проходило в рамках грандиозного сокращения игрового подразделения Microsoft, которое продолжалось несколько месяцев и затрагивало тысячи сотрудников — только с начала июля 2025 г. работы лишились около 4 тыс. человек.

По информации издания MobileGamer, руководство Microsoft намерено заменить работников студии King искусственным интеллектом (ИИ) т.е. нейронными сетями. С одной стороны, в этом нет ничего примечательного — ИИ-технологии заменяют людей разных профессий по всему миру. С другой стороны, сотрудников King топ-менеджеры Microsoft решили променять на ИИ, который же программисты King и создавали в течение длительного времени.