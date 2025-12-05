CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ открыли прием заявок на премию Data Fusion Awards

Стартовал прием заявок на участие в премии Data Fusion Awards 2026. Конкурс на получение кросс-отраслевой премии, цель которой — поддержать развитие и внедрение технологий работы с данными и ИИ, проходит уже в пятый раз. Подать заявку коммерческие компании, научные и образовательные организации, госструктуры и авторы научных статей смогут до 20 января 2026 года.



С 1 декабря 2025 года оргкомитет Data Fusion Awards начинает принимать заявки от компаний, разработчиков решений для работы с данными, авторов научных статей, государственных, научных и образовательных организаций, составителей учебных курсов. Чтобы успеть принять участие в конкурсе, нужно подать заявку до 20 января 2026 года.

Члены жюри рассмотрят лучшие проекты и научные статьи, которые касаются технологий работы с большими данными и искусственным интеллектом. Отметят также вклад в разработку и открытое распространение востребованных образовательных программ по работе с данными и ИИ.

«Технологии искусственного интеллекта сегодня массово внедряются в различных отраслях. И бизнес, и государство заинтересованы в быстром переходе новейших технологий работы с данными из сферы научных открытий в стадию промышленного применения. В рамках конкурса на получение премии Data Fusion Awards 2026 мы решили отметить лучшие проектные команды представителей науки и бизнеса, которым удалось осуществить этот быстрый переход изобретений к внедрению.Также мы отметим решения, уже получившие широкое применение в масштабах страны», — говорит Вадим Кулик, заместитель президента — председателя правления ВТБ.

Премия Data Fusion Awards уже пятый год отмечает выдающиеся достижения компаний, образовательных учреждений и госструктур в развитии подхода Data Fusion в России, применении больших данных и искусственного интеллекта. Миссия конкурса — открывать прорывные тренды в применении ИИ и подготовке кадров для анализа данных.

В 2026 году участники Data Fusion Awards будут состязаться в шести основных номинациях. Торжественная церемония награждения пройдет на конференции Data Fusion в апреле 2026 года в Москве.

Госорганы смогут подать заявки в номинации «Data Fusion в госсекторе», а коммерческие компании — в «Data Fusion в бизнесе» (подноминации «Прорыв года», «ИИ-платформа года», «Промышленность»).

«Подноминация ”Промышленность” — одна из ключевых в конкурсе, так как именно реальный сектор экономики сегодня задает темп цифровой трансформации и демонстрирует самые ощутимые эффекты от внедрения данных и сквозных технологий, — отмечает член Экспертного совета конференции Data Fusion 2026, директор ФГАУ «Цифровые индустриальные технологии» Минпромторга Эдуард Шантаев. — В этом году мы ожидаем увидеть сильные проекты в области промышленной аналитики, предиктивного обслуживания, цифровых двойников и комплексных платформ управления производством».

Проекты, которые касаются вклада компаний в развитие перспективных технологий анализа данных, можно подать в номинации «Технологии Data Fusion» (подноминации «Трендсеттер», «ИИ-агенты», «ИИ в масштабах страны»).

«В этот раз помимо традиционных номинаций мы отметим проекты разработки и ИИ-агентов. Жюри обратит внимание на масштабы проектов, глубину внедрения ИИ-агентов в бизнес-процессы и полученный бизнес-эффект», — комментирует член жюри, главный редактор CNews Александра Кирьянова.

В конкурсе Data Fusion Awards 2026 появляется новая номинация «Партнерство науки и бизнеса»: награждаться будут проектные команды ученых и представителей бизнеса за внедрение новейших технологий работы с данными.

Премию в номинации «Data Fusion в образовании» вручат за разработку и открытое распространение востребованных образовательных программ по работе с данными и искусственному интеллекту.

Напомним, конкурс Data Fusion Awards проходит пятый год подряд.

В 2025 году в лонг-лист попали 180 заявок, а в шорт-лист вошли 25 проектов. Среди победителей прошлых лет — «Мегафон», Еврохим, «Авито», Дом.РФ, Правительство Москвы, «Русагро Тех», «Росатом», Роскосмос, «Норникель», VK Tech, «Газпромнефть», «Северсталь», «Магнит», «Вымпелком», «Альфа-банк», Московская биржа, «Интерфакс», и другие.

CNews, Институт ИИ МГУ и ВТБ в рамках Data Fusion Awards вновь проведут конкурс научных статей «Научный прорыв года в ИИ». Призовой фонд составляет 3 000 000 рублей: победители получат по 1 000 000 рублей.

«Мы видим, как стремительно развивается искусственный интеллект, и понимаем, как важно сегодня сохранить таланты в науке. Институт ИИ МГУ — академический партнёр премии, наша номинация "Научный прорыв года в ИИ" — это сигнал молодым учёным, что ваш труд важен, а ваши идеи могут стать тем самым прорывом, который изменит правила игры. Как и в прошлом году, мы ждем сильных работ по ключевым направлениям — от математики ИИ до прикладных применений», — отмечает Андрей Грунин, заместитель директора Института ИИ МГУ».

К участию принимаются научные статьи по тематике искусственного интеллекта в журналах и трудах конференций, опубликованные в 2025 году и охватывающие широкий спектр направлений, включая:

Математический аппарат ИИ: новые алгоритмы, методы оптимизации, подходы к обучению и активации нейросетей, а также теоретические исследования, связанные с эффективностью и сложностью алгоритмов.

Алгоритмы оптимизации: новые методы решения задач оптимизации в контексте ИИ, включая стохастические методы и улучшенные варианты градиентного спуска.

Машинное обучение и глубокое обучение: исследования новых архитектур нейросетей, методов обучения с подкреплением, самообучающихся систем, гибридных и ансамблевых моделей.

Нейроморфные вычисления: разработки в области архитектур и алгоритмов, имитирующих работу мозга, с целью повышения эффективности и быстродействия вычислительных систем ИИ.

Робототехника: исследования, направленные на создание автономных систем, взаимодействие роботов с окружающей средой, задачи восприятия и планирования.

Объяснимый ИИ (Explainable AI): разработки, связанные с повышением прозрачности и интерпретируемости моделей ИИ, а также методы анализа внутренних процессов моделей.

Другие смежные области: любые другие работы, связанные с инновациями и развитием искусственного интеллекта, его приложениями и новыми перспективными направлениями.

Подробнее об участии в номинации можно прочитать по ссылке.

В 2025 году победителями конкурса научных статей стали молодые ученые ведущих институтов России: МФТИ и AIRI.

В оценке научных статей приняли участие руководитель лаборатории «Интеллектуального анализа видео» Института ИИ МГУ, заведующий лаборатории компьютерной графики и мультимедиа ВМК МГУ им М.В. Ломоносова Дмитрий Ватолин, руководитель лаборатории «Машинное обучение и семантический анализ» института ИИ МГУ, профессор РАН, МГУ и МФТИ Константин Воронцов, программный директор фонда «Интеллект», руководитель группы «Пространственный интеллект» AIRI, старший научный сотрудник ВМК МГУ Антон Конушин и заместитель исполнительного директора — директор по стратегическим партнерствам компании «Иннопрактика» Анастасия Павленко.



Жюри премии — именитые ученые, федеральные и региональные лидеры цифровизации, бизнес-лидеры, руководители НКО и институтов развития. Так, в состав жюри Data Fusion Awards 2025 входили: доктор физико-математических наук, директор Центра прикладного искусственного интеллекта «Сколтеха», руководитель группы Learnable Intelligence Института AIRI Евгений Бурнаев, генеральный директор ИТ-Холдинга «Т1» Алексей Фетисов, научный руководитель образовательной программы «Бизнес-аналитика и системы больших данных» НИУ ВШЭ Юрий Зеленков, главный редактор CNews Александра Кирьянова, заместитель президента — председателя правления ВТБ Вадим Кулик, министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко, доктор физико-математических наук, профессор РАН, генеральный директор AIRI Иван Оселедец, директор физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ Андрей Райгородский.

Кроме того, в состав жюри вошли CDO «Авито» Андрей Рыбинцев, руководитель направления «Т1 Искусственный интеллект» (ИТ-Холдинг «Т1») Сергей Голицын, директор по управлению данными X5 Group Тигран Саркисов, заместитель президента — председателя правления «Ростелекома» Дарий Халитов, заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак.

Конференция Data Fusion: ИИ-технологии и экономика данных

В апреле 2026 года состоится шестая ежегодная конференция Data Fusion, посвященная работе с данными и развитию технологий искусственного интеллекта.

Конференция объединяет широкое сообщество экспертов в области ИИ — известных ученых, представителей бизнеса и государства, являясь одним из ключевых профессиональных событий и резонансной кросс-индустриальной площадкой для диалога бизнеса, науки и государства. Команда CNews выступает оператором деловой программы.

В 2025 году конференция Data Fusion собрала в инновационном кластере «Ломоносов» свыше 2700 экспертов в области технологий ИИ и анализа данных: исследователей, практиков, представителей бизнеса и государственных структур. Трансляция мероприятия собрала более 5 млн просмотров. На 70 сессиях выступили более 300 спикеров, в том числе Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Григоренко, председатель Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев и многие другие.