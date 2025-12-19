CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Полюс Диджитал» и GlowByte завершили проект по внедрению платформы Sigla Vision и разработке дашбордов каскада КПЭ

Компания «Полюс Диджитал» при поддержке ИТ-партнера GlowByte запустила систему бизнес-аналитики на платформе Sigla Vision. В качестве пилотного объема был выбран пакет дашбордов для анализа каскада ключевых показателей эффективности ремонтной функции. Цель проекта – сформировать единое пространство управления эффективностью, где ключевые метрики связаны между собой и визуализированы в понятной форме. Всего в каскаде около 200 дашбордов, отражающих как текущее, так и прогнозное выполнение показателей.

Решение обеспечивает прозрачность и управляемость всей системы КПЭ: руководители видят вклад каждого показателя в общие цели, могут оперативно анализировать отклонения и принимать решения на основе данных. Высокая скорость работы дашбордов позволяет использовать их в регулярной работе, а встроенная навигация упрощает переход между уровнями управления.

«Sigla Vision – новый инструмент для компании, и запуск каскада KPI стал первым крупным проектом на этой платформе. Уже реализовано более 150 дашбордов, а к концу года их число достигнет 200. Сегодня системой активно пользуются около 200 сотрудников», – отметила Лилия Сафина, директор по внедрению и развитию интегрированной системы управления SAP ERP «Полюс Диджитал».

В дальнейшем на платформу планируется перенести аналитические решения, ранее разработанные в Power BI, а также подключить новые направления и расширить набор ключевых показателей. Это станет основой для развития культуры принятия решений на основе данных и self-service аналитики в компании.

Ирина Коспанова, руководитель направления визуализации данных GlowByte, отметила: «Проект был интересен тем, что стал первым крупным промышленным внедрением Sigla Vision и необходимостью продумать решение, которое будет хорошо масштабируемым и с точки зрения увеличения количества пользователей, и с точки зрения увеличения объемов данных, которые необходимо обрабатывать и хранить».

