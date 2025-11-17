Подтверждена совместимость ECM-платформы «Цитрос» и ОС «Альт СП»

Компании SL Soft и «Базальт СПО» подтвердили корректную работу ECM-платформы «Цитрос» на операционной системе «Альт СП» релиз 10 (x86_64).

Результаты испытаний подтвердили стабильную работу всех модулей «Цитрос» в среде отечественной ОС, включая основные компоненты системы электронного документооборота, управления бизнес-процессами и корпоративных порталов.

Совместимость с сертифицированной ФСТЭК России операционной системой «Альт СП» обеспечивает возможность развертывания «Цитрос Цифровой платформы» в защищенных ИТ-инфраструктурах государственных органов и предприятий с особыми требованиями к безопасности информации.

Кирилл Соколов, директор по продукту SL Soft, сказал: «Мы последовательно расширяем поддержку российских операционных систем, чтобы заказчики могли использовать „Цитрос“ в полностью импортонезависимой инфраструктуре. Совместимость с сертифицированной операционной системой „Альт СП“ особенно важна для внедрений в защищенных сегментах — там, где надежность и доверенная среда выступают обязательными требованиями».

Операционная система «Альт СП» для серверов и рабочих станций со встроенными программными средствами защиты информации сертифицирована ФСТЭК России (№3866) по 4 уровню доверия и по 4 классу защиты, содержит средства виртуализации и контейнеризации, а также сертифицированную СУБД.

Ранее «Цитрос Цифровая платформа» прошла успешные проверки совместимости с рядом других продуктов «Базальт СПО». Новые результаты подтверждают стратегический курс компаний на развитие экосистемы отечественного ПО и обеспечение технологического суверенитета российских организаций.