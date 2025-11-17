Бежавшая из России LG зарегистрировала в стране шесть товарных знаков для электроники

В ноябре 2025 г. южнокорейская компания LG, производящая электронику и бытовую технику, зарегистрировала в России шесть знаков, которые касаются электронных и цифровых товаров, следует из электронной базы Федеральной службы по интеллектуальной собственности России. Все они относятся к продукции, связанной с электроникой и цифровыми технологиями. Сам же производитель прекратил поставки своей продукции на российский рынок еще в 2022 г.

Регистрация товарных знаков

Южнокорейская корпорация LG Electronics получила в России патенты на шесть товарных знаков, пишет ТАСС. Это подтверждается данными из базы Российской Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) в ноябре 2025 г.

Три из зарегистрированных брендов относятся к линейке аудиосистем Xboom — это XboomStage, XboomPower и XboomBuds, их внесли в реестр по девятому классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ).

Остальные три товарных знака связаны с цифровыми продуктами: Affectionate Intelligence, LG AI Processor и webOS. Их зарегистрировали по девятому и 42 классам МКТУ. В них входят чипы и микросхемы, обслуживание компьютерного программное обеспечение (ПО).

Согласно данным Роспатента, заявки подавала компания «ЭлДжи электроникс инк» в период с 2024 по 2025 г. Срок действия всех товарных знаков истекает в 2034-2035 г.

LG — один из мировых лидеров в производстве электроники и бытовой техники, чья история начинается в Южной Корее в 1947 г. Изначально компания занималась производством косметики и бытовой химии, а название LG появилось позже, в 1958 г., как сокращение от Lucky-Goldstar. Слово «Lucky» символизировало удачу, а Goldstar — стремление к высшему качеству. В 2025 г. LG активно внедряет искусственный интеллект (ИИ) в свою продукцию. ИТ-платформа ThinQ позволяет управлять устройствами через смартфон или голосовые помощники. Например, холодильник может уведомить о заканчивающихся продуктах, а стиральная машина — подобрать оптимальный режим стирки.

Прекращение поставок в Россию

Весной 2022 г. руководство LG объявила о прекращении поставок своей продукции в Россию, об этом писал CNews. Из России ушли корейские компании: среди крупнейших – автогиганты Kia и Hyundai, а также производители техники и электроники Samsung и LG. В ответ на это, Министерство промышленности и торговли (Минпромторг) России добавило товары LG в перечень допущенных к параллельному импорту. К началу 2024 г. в России, включая престижный торговый центр «Афимолл Сити» в Москве, закрылись все официальные магазины бренда.

В середине февраля 2025 г. корейское издание Yonhap опубликовало заметку, что LG, Samsung и Hyundai, а также несколько других брендов из Южной Кореи, рассматривают возможность возобновления работы на территории России, о чем писал CNews. По информации The Korea Times, российский рынок и его стратегическое положение как хаба, соединяющего Центральную Азию и Европу, имеют критическое значение для корейского бизнеса. Сам же вопрос о дальнейшей работе российского филиала не является исключительно решением руководства компании LG, а скорей будет зависеть от межправительственных договоренностей российских и южнокорейских властей, заявил представитель LG изданию РИА «Новости».

Рекорды по росту выручки

Как информировал CNews, российское юридическое лицо южнокорейской компании LG ООО «ЛГ Электроникс Рус» нарастило выручку до 41 млрд руб. (на 14%) впервые с 2022 г. Организация закупала готовую электронную технику и поставляла товары в страну через Китай, Белоруссию, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и другие логистические пути.

По данным «СПАРК-Интерфакс» на 16 марта 2025 г., выручка российского юридического лица компании LG — ООО «ЛГ Электроникс Рус» — выросла до 41 млрд руб., что больше на 14% итогов 2023 г. При этом чистая прибыль компании сократилась на 22%, до 2,5 млрд руб.

В 2024 г. компания LG также увеличила на 26% платежи поставщикам за сырье, материалы, работы и услуги, до 37,7 млрд руб., следует из пояснительной записки к отчетности. Также в компании LG почти в три раза увеличились денежные поступления от инвестиционных операций, до 3,1 млрд руб., и на 19% — затраты на производство, до 40 млрд руб.

Выручка компании LG в основном выросла за счет продажи покупных товаров (электроники), до 38 млрд руб. (27 млрд руб. в 2023 г.), тогда как продажи произведенной продукции организации сократились на 65%, до 3,4 млрд руб.

Российское юридическое лицо в 2024 г. также увеличило на 60% закупку товаров у головной LG, до 36 млрд руб. В пояснительной записке к отчетности указано, что ООО «ЛГ Электроникс Рус» имеет несколько филиалов, в частности в Санкт-Петербурге и Москве.

По данным «М.Видео-Эльдорадо», в 2024 г. в России было продано 36 млн штук крупной бытовой техники, на 12% больше, чем в 2023 г. В сегменте стиральных машин лидерами стали Haier, LG и Indesit.