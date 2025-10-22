Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

Вместе с цифровой экономикой России растет и аудитория CNews. За сутки число читателей издания составило 858 тыс. человек, которые открыли сайт более 1,4 млн раз. CNews был и остается самым читаемым русскоязычным изданием о цифровизации бизнеса и государства.



Аудитория CNews бьет рекорды

Посещаемость CNews достигла новых рекордных значений. По данным сервиса «Яндекс.Метрика», 14 октября 2025 г. материалы издания читали 857,6 тыс. человек. Число просмотров сайта в этот день превысило 1,4 млн раз.

«По мере роста цифровой экономики России и включения в нее новых акторов, увеличивается число людей, занимающихся цифровизацией бизнеса и государства. Именно они и составляют ядро аудитории CNews, — отмечает главный редактор CNews Александра Кирьянова. — За 25 лет работы CNews стал одним из самых влиятельных источников информации о российской отрасли информационных технологий. Число читателей нашего издания растет. Это значит, что мы развиваемся в верном направлении».

Яндекс.Метрика »: 14 октября 2025 г. число посетителей CNews составило 857,6 тыс. человек

80% аудитории CNews составляют мужчины, 20% — женщины. Подавляющее большинство читателей издания — более 75% — находится в возрасте наибольшей деловой активности: от 25 до 54 лет. По данным «Яндекс.Метрики», 82% читателей CNews живут на территории России. Еще по 3% находятся в Белоруссии, Казахстане, Германии. Подробнее об аудитории CNews читайте на портале для рекламодателей издания.

25 лет CNews

В этом году издание CNews отмечает 25-летие. К юбилею приурочен выход спецпроекта «25 лет CNews — 25 знаковых событий ИТ-отрасли», в котором собраны самые яркие эпизоды в развитии российского рынка информационных технологий за последние четверть века, а также сопутствующие им экономические условия и госинициативы. Главные действующие лица — лидеры цифровизации страны и, порой, журналисты CNews.

К юбилею издания приурочен выход спецпроекта «25 лет CNews — 25 знаковых событий ИТ-отрасли»

В своем поздравлении изданию вице-премьер и руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко отметил: «Сегодня издание CNews по праву считается авторитетным источником новостей и аналитики в сфере информационных технологий, а также ключевым участником многочисленных отраслевых дискуссий и форумов. Вы проделали колоссальную работу, чтобы завоевать звание одного из лидеров рынка отраслевых медиа о телекоммуникациях и технологиях, и продолжаете много лет поддерживать эту высокую планку. Отмечу сильную черту вашей команды — профессионализм и глубокое погружение в сложные и узкоспециализированные темы. Издание CNews не только своевременно освещает важнейшие события цифрового сектора, но и готовит собственные аналитические обзоры, которые помогают участникам ИТ-рынка принимать взвешенные решения, основываясь на объективных исследованиях, фактах и экспертных выводах».

CNews Analytics: рейтинги, обзоры, исследования

Аналитическое агентство CNews Analytics специализируется на исследованиях в области цифровизации. Ежегодно агентство публикует свыше 50 открытых обзоров рынков информационных технологий и телекоммуникаций, включающих рейтинги крупнейших игроков, карты сегментов отрасли, статистическую и аналитическую информацию, мнения экспертов и комментарии ведущих игроков рынка ИКТ.

В 2025 г. CNews впервые на рынке представил рейтинг 500 крупнейших российских ИТ-компаний — CNews500

С 2002 г. CNews Analytics публикует рейтинг крупнейших ИТ-компаний. В 2025 г. преемником списка CNews100 стал рейтинг CNews500, представивший еще больше информации об игроках отечественного рынка цифровизации.

Агентство CNews Analytics проводит исследования по заказу ведущих компаний страны. Полученная аналитика ложится в основу стратегии развития ключевых игроков отрасли. За годы работы агентство углубило свою экспертизу по отечественным ИТ-решениями и помимо классических маркетинговых исследований готовит аналитику в формате баттл-карт.

Мероприятия под брендом CNews

Ежегодно под брендом CNews проводится свыше 50 мероприятий, организуются премии CNews Awards, «Инновация года», «Импортозамещение года», Data Fusion, а также оказывается организационная и экспертная поддержка в проведении мероприятий ИТ-компаний, банков, госструктур.

«CNews — одно из авторитетных российских изданий о высоких технологиях. Оно заслуженно находит признание как среди профильных специалистов, так и среди широкой читательской аудитории, — отметил в своем поздравлении изданию министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. — За четверть века CNews стал значимым источником информации о цифровизации государства и бизнеса. Мероприятия, которые проводит CNews, раз за разом собирают тысячи участников — ИТ-специалистов, отраслевых экспертов, представителей государства и бизнеса».

Максут Шадаев, глава Минцифры : Мероприятия, которые проводит CNews, раз за разом собирают тысячи участников

Помимо традиционных конференционных форматов CNews экспериментирует с новыми форматами: митапы, «ИТ-грабли», «Визионерский хаб».

CNewsMarket: первый в России ИТ-маркетплейс

С 2019 г. успешно развивается CNewsMarket — первый в России ИТ-маркетплейс для бизнеса и государства. Агрегатор объединяет предложения компаний-поставщиков более чем 30 корпоративных ИТ-услуг, включая IaaS, Kubernetes, DBaaS, CRM, BPM, IP-телефонию и другие облачные сервисы.

Понимая, что крупным заказчикам важна не только стоимость решений, но и их функциональность, надежность, возможности по интеграции и другие критерии, в 2020 г. CNewsMarket занял нишу продуктовых рейтингов и обзоров.

ZOOM.CNews: портал о цифровой технике

В условиях кардинального изменения ситуации на рынке редакция ZOOM.CNews продемонстрировала качественную экспертизу и доказала свою востребованность для крупных игроков рынка. Ежедневно на сайте выходят обзоры и тесты устройств и программных решений, а также тематические подборки и полезные советы по их эксплуатации.

Зачастую ZOOM.CNews первым получает экземпляры продукции, представляя материалы в формате «Первый тест в России»

ZOOM.CNews тестирует разнообразные, но преимущественно флагманские устройства, представленные на рынке. Зачастую редакция первой получает экземпляры продукции, представляя материалы в востребованном формате «Первый тест в России». Диапазон тестируемой техники весьма широк — от ноутбуков, смартфонов и проекторов до холодильников и роботов-газонокосилок.

Признание отрасли

CNews был и остается самым цитируемым изданием, пишущим о рынке информационных и телекоммуникационных технологий. Портал также признавался лучшим изданием в ИТ-отрасли такими авторитетными объединениями, как Российский Союз промышленников и предпринимателей и ассоциация «Руссофт».

В октябре 2024 г. команде CNews вручили премию имени Александра Беляева. Жюри премии отметило вклад издания в освещение и популяризацию развития науки, технологий и общества. Награда присуждена за публикации о прорывных решениях и исследованиях в области искусственного интеллекта.

В декабре 2024 г. главный редактор CNews получил благодарность Минцифры за вклад в популяризацию отрасли ИТ и телекоммуникаций, а также за самые интересные мероприятия с участием министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максута Шадаева.

Сегодня CNews продолжает держать высокую планку в публикации оперативных и эксклюзивных новостей, подготовке глубокой аналитики. Издание экспериментирует с новыми форматами, активно развивая направление объяснительной журналистики и видеоподкастов.