НПФ «Будущее» и ITFB Group автоматизировали 142 тыс. документов с ITFB EasyDoc

НПФ «Будущее» и ITFB Group завершили проект по интеллектуальному распознаванию и обработке документов. На базе платформы EasyDoc была автоматизирована регистрация 142 тыс. входящих обращений в год, включая тематическую классификацию документов с применением LLM.

Проект стал частью масштабной программы технологической консолидации НПФ «Будущее» после объединения фондов. Большой объем документооборота — свыше 300 тыс. документов ежегодно — требовал решения, которое обеспечит точность, скорость и контроль на всех этапах обработки. До внедрения EasyDoc около 42% потока регистрировались вручную, что создавало риски ошибок, задержек и дополнительных затрат.

При выборе архитектуры решения учитывались несколько критически важных факторов: бюджет, требования по защите персональных данных, существующий архитектурный ландшафт и сложившиеся бизнес-процессы фонда. После анализа представленных на рынке решений было принято решение о совместной разработке модуля с ITFB Group.

Совместная команда ITFB Group и НПФ «Будущее» за одиннадцать месяцев внедрила интеллектуальную систему, объединившую OCR, компьютерное зрение и большие языковые модели (LLM). EasyDoc автоматически извлекает текст, определяет вид, тип и тематику документа, выделяет ключевые сущности и принимает первичные решения о маршрутизации.

Ключевые требования к системе включали: распознавание структурированного и неструктурированного текста, качество не ниже 90% для печатного и 60% для рукописного текста, интеграцию с системой электронного документооборота через API и синхронизацию со справочниками СЭД. В решении задействовано пять алгоритмов распознавания, поддерживается HTR (Handwritten Text Recognition) и принцип «одного окна» при регистрации.

Это первый в России проект такого масштаба, где сочетаются объёмы и тематическая классификация 20 видов документов по 58 типам и 74 тематикам с извлечением до 23 атрибутов из документов с применением LLM, что позволило перейти от механической регистрации к интеллектуальной обработке корреспонденции.

По итогам внедрения: автоматизировано 62% операций по регистрации; скорость обработки входящей корреспонденции выросла на 20%; операционные затраты снижены на 30%; количество ошибок при регистрации сократилось на 80%.

Система EasyDoc построена по модульному принципу и готова к масштабированию — подключению филиалов, территориально удаленных офисов и поддерживает интеграцию новых ИИ-сервисов.

«После объединения фондов мы столкнулись с огромным объёмом входящей корреспонденции, где значительная часть процессов выполнялась вручную. Внедрение EasyDoc совместно с ITFB Group позволило нам перевести регистрацию и обработку документов на новый уровень — минимизировать ошибки и при этом снизить нагрузку на сотрудников. Сегодня мы видим реальный эффект цифровизации в улучшении качества сервиса для клиентов и в более высокой эффективности внутренних процессов», — отметила Виктория Бондарева, заместитель генерального директора НПФ «Будущее».

«Мы специализируемся на проектах, где классический документооборот встречается с современными технологиями искусственного интеллекта. В случае НПФ «Будущее» ключевым вызовом был масштаб и разнообразие входящего потока: от заявлений физических лиц до запросов государственных органов. Мы объединили опыт в построении систем электронного документооборота с технологиями CV, OCR и LLM, чтобы создать решение, которое не только автоматизировало рутину, но и заложило основу для дальнейшей интеллектуализации процессов», — отметил Вадим Петросян, директор по развитию бизнеса ITFB Group.