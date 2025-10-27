Amazon засекретила реальный расход воды своими ЦОДами

Достоянием общественности стал внутренний документ Amazon, инструктирующий сотрудников, как скрывать правду об огромных объемах расхода воды центрами обработки данных компании.



Инструкция по сокрытию информации

В Amazon, согласно утечке внутреннего документа, была разработана стратегия сокрытия от общественности истинных объемов потребления воды ее центрами обработки данных (ЦОД), пишет газета Guardian, ознакомившаяся со служебной запиской компании.

Являясь крупнейшим владельцем ЦОД в мире и управляя сотнями действующих объектов, корпорация инструктировала своих сотрудников, как скрывать информацию ради сохранения своей репутации.

Представитель Amazon Маргарет Каллахан (Margaret Callahan), отвечая на вопрос об утечке, назвала документ «устаревшим» и заявила, что он «полностью искажает текущую стратегию Amazon по использованию воды». Каллахан не уточнила, какие именно положения «устарели».

Amazon Руководство Amazon Web Services рекомендовало сотрудникам занижать данные о расходах воды ЦОДами

В получившем огласку документе указано, что только за 2021 г. расход воды Amazon составил 105 млрд галлонов (397 млрд литров), что равно потреблению 958 тыс. домохозяйств США. Это соответствует размерам города крупнее Сан-Франциско.

Американская Amazon является лидером на мировом рынке облачных сервисов. По итогам второй четверти 2025 г. (1 апреля – 30 июня) компания удерживала 30% мирового рынка против 20% у Microsoft и 13% у Google, согласно статистике Statista.com.

Тайная стратегия

Записка датирована за месяц до того, как в ноябре 2022 г. Amazon Web Services (AWS, подразделение облачных вычислений Amazon), запустило кампанию по устойчивому развитию под названием «Water Positive», в рамках которой было взято обязательство «возвращать больше воды, чем потреблять» к 2030 г.

Полная прозрачность названа в документе «дверью в один конец» из опасений негативной реакции в случае раскрытия полного объема потребления.

Руководство AWS рекомендовало не публиковать данные о компании в целом и учитывать только одну цифру потребления воды, которая не включает все способы ее использования, — показатель первичного потребления (без учета вторичного потребления). Даже он составляет, как указано в записке, 7,7 млрд галлонов в год, что примерно эквивалентно 11,6 тыс. олимпийским бассейнам. Авторы документа предупредили, что использование оценок, включающих вторичное использование, «удвоит масштаб».

«В науках об окружающей среде общепринятой практикой является включение обоих показателей для более точного определения истинной стоимости воды в центрах обработки данных», — пояснил Шаолей Рэнь (Shaolei Ren), доцент кафедры электротехники и вычислительной техники Калифорнийского университета в Риверсайде.

Кампания Amazon Water Positive все еще активна. В отчете за август 2025 г. говорится, что она достигла 53% своей цели.

Влияние дата-центров на экологию

Кроме воды дата-центры расходуют очень много энергии. В США, например, их потребление составляет уже 8,9% всей электроэнергии страны. Соединенные Штаты являются абсолютным мировым лидером по установленной мощности центров обработки данных (53,7 гигаватт), и этот показатель продолжает стремительно расти. Уже к 2028 г., по прогнозам, дата-центры могут потреблять 12% всей американской электроэнергии.

В ЕС приняты законы для сдерживания негативного воздействия на окружающую среду, которыми недовольны операторы ЦОД. В июле 2025 г. CNews писал, что торговая организация, представляющая их интересы в Европе, направила в Еврокомиссию обращение с резкой критикой правил зеленой политики, назвав их фактически препятствующими развитию отрасли. Среди подписавших документ значится Amazon Web Services, а также Microsoft, Google, AWS, Digital Realty, NorthC, Vantage Data Centers. Все подписанты, по их собственным данным, охватывает более 85% мощностей европейских центров обработки данных.