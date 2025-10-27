CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Импортозамещение в медицинской отрасли: «Девелоника» FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) внедрила российскую «Цитрос СЭД» вместо устаревшей платформы

«Девелоника» FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) реализовала проект по переводу заказчика на российскую систему электронного документооборота «Цитрос СЭД». Перед бизнесом стояла задача отказаться от СЭД на базе HCL Domino, настроить базовые workflow-процессы в новом решении и создать современный веб-интерфейс без потери ранее реализованных функций. Проект по внедрению и кастомизации ПО от компании SL Soft FabricaOne.AI (акционер – ГК Softline) соответствует стратегии ГК Softline по развитию собственного портфеля продуктов и услуг. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Медицинская организация доверила проект команде «Девелоники» с многолетним опытом внедрения, сопровождения и развития систем СЭД на различных платформах, включая как мигрируемую в рамках проекта систему на базе HCL Domino (Lotus Notes), так и новый импортонезависимый «Цитрос СЭД». Практика успешных миграций помогла избежать технологических рисков и обеспечить сквозную автоматизацию полного жизненного цикла цифровых документов.

Оптимальным выбором для заказчика стало решение на базе «Цитрос СЭД», построенное на высокопроизводительной и защищенной российской ECM «Цитрос Цифровой Платформе» (входит в Реестр российского ПО). Налаженное сотрудничество вендора SL Soft и «Девелоники» позволило оперативно выстроить процесс и запустить проект раньше ожиданий заказчика. Коробочное решение было внедрено за полтора месяца, после чего команда приступила непосредственно к адаптации решения под процессы заказчика.

В ходе проекта был переработан интерфейс. Сохранены все ключевые особенности предыдущей системы, имеющие высокую значимость для сотрудников организации. Также были перенесены бизнес-процессы, настроено более 50 маршрутов согласования, автоматизированы ключевые операции, интегрировано свыше 10 справочников и 25 журналов регистрации, а также обеспечена поддержка работы с оригиналами документов.

По итогам проекта заказчик получил полнофункциональную систему электронного документооборота на базе «Цитрос СЭД». Решение позволяет мгновенно передавать документы, ускоряя их согласование, подписание и исполнение. Замена «толстого» клиента старой СЭД на «тонкий» при сохранении терминов, процессов, действий минимизировала стресс пользователей при замене системы. Переход избавил их от необходимости изучения нового ПО с нуля, а администраторов от работ по инсталляции этого ПО на каждое рабочее место — теперь для доступа к системе достаточно браузера.

«Совместная практика и опыт внедрения — преимущество, которое раскрывается в процессе реализации. Заказчику оно заметно по соблюдению и ускорению сроков, эффективности коммуникации, отсутствию простоев. Помимо понимания специфики ПО проекты по импортозамещению требуют понимания отраслевых особенностей заказчика и конкретных пользовательских привычек. Все задуманное удалось, а портфель ИТ-проектов пополнился еще одним примером симбиоза в решении актуальных бизнес-задач», — сказал Денис Моисеенко, ведущий руководитель проекта, «Девелоника» FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline).

«“Цитрос СЭД” — это современная и зрелая система электронного документооборота, которая сочетает в себе продуманную функциональность, удобство пользовательского интерфейса и технологическую независимость. Коробочное решение подходит для быстрого развертывания системы», — сказал Кирилл Соколов, управляющий директор «Цитрос» компании SL Soft FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline).

