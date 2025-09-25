Подтверждена совместимость «Офис+» с «Ред ОС»

Компании «Офис Плюс» и «Ред Софт» сообщили о завершении работ по обеспечению полной совместимости офисного программного обеспечения «Офис+ Стандартный» с российской операционной системой «Ред ОС».

Теперь пользователи «Ред ОС» получат дополнительный вариант для работы с текстовыми документами, таблицами и презентациями, полностью соответствующими требованиям импортозамещения.

«Ред ОС» — российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Включенная в реестр российского ПО Минцифры России, она является частью экосистемы решений «Ред Софт», направленной на комплексное импортозамещение ИТ-инфраструктуры. Продукты компании сертифицированы ФСТЭК России и используются в государственных органах, госкомпаниях и коммерческих организациях.

«Офис+ Стандартный» — это отечественное офисное ПО, разработанное компанией «Офис Плюс». Включает в себя редакторы текста, таблиц и презентаций. Обеспечивают корректное отображение документов в форматах MS Office, поддерживают совместное редактирование и совместимы со всеми основными российскими операционными системами. Продукт также входит в реестр российского ПО и участвует в проектах Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ.

«Совместимость «Ред ОС» с «Офис+ Стандартный» расширяет возможности пользователей нашей операционной системы, предлагая им надежное и функциональное офисное ПО. Это важный шаг в развитии отечественной ИТ-экосистемы, позволяющий организациям переходить на полностью российские решения без потери удобства работы», — сказала Виктория Костина, руководитель отдела технологической совместимости «Ред Софт».

«Мы рады подтвердить совместимость нашего продукта с «Ред ОС», одной из ведущих российских операционных систем. Это укрепляет позиции «Офис+ Стандартный» как универсального решения для бизнеса и госсектора, обеспечивающего полный цикл работы с документами в рамках программ импортозамещения», — сказал Александр Барановский, генеральный директор «Офис Плюс».

Совместная работа компаний способствует созданию целостной отечественной ИТ-инфраструктуры, отвечающей требованиям безопасности и независимости от зарубежного ПО.