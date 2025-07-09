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Проект ВЦ «Раздолье» по внедрению российской ERP-системы увеличил продуктивность компании «Ви Фрай»

На пищевом предприятии «Ви Фрай», расположенном в особой экономической зоне «Липецк», завершен проект по автоматизации управления производственными и учетными процессами. ВЦ «Раздолье» выполнил внедрение комплексной системы на платформе «:ERP Управление предприятием 2». Благодаря проекту ВЦ «Раздолье» компания «Ви Фрай» повысила точность учета и улучшила управление ресурсами. Об этом CNews сообщили представители ВЦ «Раздолье».

«Ви Фрай» ежегодно перерабатывает свыше 200 тыс. тонн картофеля, выпуская около 3,5 млн порций картофеля фри в сутки. Масштабы производства и требования к качеству стали ключевыми факторами для перехода на комплексную автоматизацию.

В ходе проекта автоматизированы следующие процессы — приемка и перемещение сырья и ТМЦ: обеспечен учет поступления картофеля, его сортировка и передача на производственные линии; производственный цикл: внедрены инструменты планирования, контроля загрузки оборудования и оптимизации производственных операций; контроль качества: реализована многоуровневая система контроля, позволяющая своевременно выявлять несоответствия на каждом этапе; бухгалтерский и управленческий учет: автоматизирован расчет себестоимости, учет затрат и финансовое планирование.

«В рамках проекта мы получили необходимое нам решение. Надеемся на продолжение плодотворного сотрудничества с ВЦ «Раздолье» при осуществлении наших планов по развитию системы управления предприятием», — сказал директор по информационным технологиям ООО «Ви Фрай» Сергей Диунов.

В промышленную эксплуатацию введено 120 автоматизированных рабочих мест, что охватило все основные участки предприятия. После запуска проекта специалисты ВЦ «Раздолье» продолжили сопровождение и консультационную поддержку пользователей.

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